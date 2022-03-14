Артиллерийский удар по многоэтажке в Киеве: погибло двое человек (фото, видео)

В результате попадания в доме начался пожар, который был локализован на площади 500 кв. метров. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 15 человек, 63 человек были эвакуированы.

14 марта в 05:09 в Оболонском районе Киева в результате попадания неизвестного объекта в девятиэтажный жилой дом, произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажа и возгорание квартир на 3 и 4 этажах. Как сообщает Telegram-канал ГСЧС, в здании обнаружены тела двух погибших.

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На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, спасатели установили, что произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажа и фасада дома с 1 по 9 этажа, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

На месте задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

По данным Telegram-канала замглавы МВД Антон Геращенко в девятиэтажный дом попал артиллерийский снаряд, который и привел к разрушениям и пожару.

Также в ГСЧС сообщили, что в 07:58 пожар в девятиэтажном жилом доме локализован на площади 500 м кв. Подразделениями ГСЧС спасены 15 человека, 63 человека были эвакуированы. Поиски продолжаются.

Напомним, что 13 марта в Чернигове российские войска нанесли авиаудар по общежитию. В результате в 9-этажном здании начался пожар, один человек погиб и один травмирован.

Российские войска 13 марта нанесли ракетный удар по территории Яворовского военного полигона, расположенного во Львовской области. По данным Львовской ОГА, жертвами авиаудара по стали 35 человек, еще 134 получили различные ранения и были госпитализированы.