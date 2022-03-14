Артилерійський удар по багатоповерхівці в Києві: загинуло двоє людей (фото, відео)

Внаслідок влучення в будинок почалася пожежа, яку локалізували на площі 500 кв. метрів. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, 63 людини евакуювали.

14 березня о 05:09 в Оболонському районі Києва внаслідок влучення невідомого об'єкту до дев'ятиповерхового житлового будинку, сталася часткова руйнація з 1 по 3 поверхи та займання квартир на 3 та 4 поверхах. Як повідомляє Telegram-канал ДСНС, у будівлі виявлено тіла двох загиблих.

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На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття, рятувальники встановили, що сталося часткове руйнування сходової клітки з 1 по 3 поверхи та фасади будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння у квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

На місці задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 осіб особового складу.

За даними Telegram-каналу заступник голови МВС Антона Геращенка, в дев'ятиповерховий будинок потрапив артилерійський снаряд, який і призвів до руйнувань та пожежі.

Також у ДСНС повідомили, що о 07:58 пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв. Підрозділи ДСНС врятували 15 людей, 63 особи евакуювали. Пошуки продовжуються.

Нагадаємо, що 13 березня в Чернігові російські війська завдали авіаудару по гуртожитку. В результаті в 9-поверховому будинку почалася пожежа, одна людина загинула та одна травмована.

Російські війська 13 березня завдали ракетного удару по території Яворівського військового полігону, розташованого у Львівській області. За даними Львівської ОДА, жертвами авіаудару стали 35 людей, ще 134 отримали різні поранення і були госпіталізовані.