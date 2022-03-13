Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, — ОДА

За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк відвідував стратегічний об'єкт у Львівській області та публікував у соцмережах знімок із полігону.

35 людей загинули внаслідок авіаудару територією Яворівського військового полігону, який було здійснено 13 березня. Нову інформацію оприлюднила пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

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На території Міжнародного центру миротворчості та безпеки станом на 12:00 співробітники ДСНС ліквідували майже всі пожежі, а вибухотехніки продовжують досліджувати периметр стратегічного об'єкта.

За уточненими даними Львівської ОДА, жертвами авіаудару по Яворівському військовому полігону стали 35 людей, ще 134 отримали різні поранення і госпіталізовані.

"Команда Львівської ОВА оновлюватиме дані, слідкуйте лише за офіційними повідомленнями. Від імені усієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття сім'ям загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта!" — йдеться у повідомленні пресслужби.

Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту.

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Нагадаємо, російські війська здійснили авіаудар по Яворовському військовому полігону в неділю, 13 березня. Спочатку місцева влада повідомляла, що внаслідок обстрілу окупантів загинули 9 людей.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив, що авіаудар по полігону здійснили російські літаки, які вилетіли із Саратова до акваторії Чорного моря. Загалом, за даними міського голови, ворожа авіація випустила 30 крилатих ракет.