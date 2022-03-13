В Чернигове в результате российского авиаудара загорелось общежитие, 1 человек погиб

Войска РФ продолжают наносить ракетные удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. В результате обстрела в ночь на 13 марта в Чернигове 1 человек погиб, 1 травмирован.

В ночь на 13 марта российские войска снова совершили ракетные обстрелы жилых кварталов в украинских городах. В Чернигове в результате авиаудара начался пожар в 9-этажном общежитии, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В 5:46 в результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, с последующим горением 9-этажного общежития. На месте пожара работают 10 единиц техники и 48 человек личного состава, а также группа пиротехнических работ и подводного разминирования", — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации спасателей, в результате обстрела 1 человек погиб, 1 травмирован, 7 человек удалось спасти. На данный момент работы продолжаются, информация о погибших и пострадавших уточняется.

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Также сегодня утром совершены авиаудары по гражданской инфраструктуре города Баштанка Николаевской области.

В результате авианалета повреждены жилые дома по ул. Сазоненко, в одном из них находились гражданские жители.

"Целая семья испытала ужас от "освободительных действий русского мира". Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами", — сообщают спасатели.

Работникам ГСНС удалось деблокировать пострадавшего, мужчина доставлен в больницу.

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Также ночью российские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа ГПУ "Шебелинкагаздобычи", которая находится вблизи села Глазуновка Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела возник пожар, к моменту прибытия пожарных горели здание операторной и газовый сепаратор. Наблюдалось интенсивное факельное горение газа по установке и трубопроводу, находящемуся возле помещения операторной, разрушительные повреждения помещения операторной.

По предварительной информации, травмирован 1 работник предприятия, погибших нет.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ нанесли авиаудар по Яворовскому полигону, 9 человек погибли, еще 57 человек получили различные ранения.