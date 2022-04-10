"Простые" люди: фундамент, элита и золотой резерв Украины

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Это простые люди, которые, каждый в своем городке и селе, держат на собственных плечах жизнедеятельность и оборону, все эти "моторні тітки й дядьки".

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Это мелкие предприниматели, которые в своих помещениях и магазинах открыли волонтерские штабы. Это трактористы, которые фактически под обстрелами выезжают в поле, потому что пора сеять.

Это водители автобусов, которые соглашаются ехать в гумконвоях на временно оккупированные территории, чтобы везти туда помощь и забирать оттуда людей. Это героические проводники, которые бесстрашно едут в зону боевых действий, успокаивают и помогают беженцам в вагонах, а на мирных станциях помогают волонтерам грузить в вагоны гуманитарку.

Это автозаправщики, которые стояли на Житомирской трассе в первые дни войны и терпеливо обслуживали испуганных и нервных людей. Это коммунальщики, которые под обстрелами вывозят мусор, ремонтируют водопроводы и линии электропередач, чтобы обеспечить людей необходимым.

Это врачи и медсестры, которые по 24 часа в сутки спасают людей, ни на что не жалуясь, а в свободную минуту еще волонтерят, собирая аптечки на фронт. Это учителя и воспитатели, которые поддерживают связь со своими учениками, пытаются отвлечь их от тревожных мыслей, продолжают учебный процесс.

Это повара и пекари, которые своими золотыми руками кормят миллионы людей, давая вкусную и горячую еду тем, кто попал в беду, и воинам на фронте. Это работники банковской сферы и финансовых учреждений, которые удержали стабильность, довозили наличные в банкоматы и настраивали терминалы, чтобы не началась настоящая паника. Это спасатели, которые круглосуточно разбирают завалы, тушат пожары и спасают людей.

Это кассиры в супермаркетах, экспедиторы и грузчики, благодаря которым у нас есть все необходимое, мелкие клерки в окошках ЦНАПов, которые с улыбкой помогают беженцам, это патрульные полицейские, благодаря которым на улицах безопасно, автомеханики, которые "шаманят" авто для фронта. Это люди всех профессий, которые в это время отложили свою основную работу и прежде всего волонтерят.

И в конце концов, это наши воины, которые никогда не были особенно обласканны государством, перебивались на съемных квартирах и за свои деньги докупали элементы снаряжения, но в нужный момент стали стеной за Украину.

Это те простые люди, работу которых мы часто не замечаем, но без которых невозможно представить жизнедеятельность громады. Именно эти простые люди с натруженными руками редко появляются на экранах, но они являются основой Украины.

Уже после первых взрывов они могли махнуть рукой на свою работу и сказать, что не собираются рисковать за минимальную зарплату, и бежать в Европу. Но в ключевой момент оказалось, что деньги — не главное, главное — простая человеческая порядочность, достоинство, даже наше вечное украинское "а что соседи скажут", если я убегу?

Эти люди являются фундаментом нашей страны, золотым резервом, настоящей элитой. Я мечтаю, чтобы после войны именно они в первую очередь почувствовали, как страна меняется, как они становятся более богатыми и защищенными. Чтобы наша страна отблагодарила их сторицей за простой, но безгранично важный труд. Чтобы они начали зарабатывать, чтобы и на ремонт, и на машину, и на море, и на детей было.

Наше уважение они уже получили, теперь следует позаботиться о том, чтобы именно эти слои населения стали основным выгодополучателем от обновления и восстановления Украины. Чтобы грандиозное восстановление стало не очередным инструментом обогащения олигархов, а шансом для простых порядочных людей наконец-то встать финансово на ноги и к достоинству человеческому добавить еще и здоровую заслуженную состоятельность.

Если после войны эти миллионы простых прекрасных людей на собственном кармане ощутят улучшение, это будет справедливым следствием тяжелой победы. Они проявили свою реальную, простую, хоть и не красноречивую любовь к Украине. И Украина должна ответить взаимностью.

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