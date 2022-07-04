Я возвращаюсь домой. Почему за границей быть труднее, чем в Украине

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За границей тебя все время преследует чувство вины, обсессия от мысли, что ты делаешь что-то в корне неправильное. И зная, что творится в нашей стране, очень больно видеть беззаботную жизнь иностранцев. Все время хочется остановить их, схватить за плечи и хорошо потрясти: проснитесь!

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Больно видеть столько украинских женщин с детьми, слышать столько украинского языка. А сестры, сестры, горе вам… Конечно, здесь безопасно, люди гостеприимны и дружелюбны, но горько от того, что нашим людям пришлось пойти в приймы, что дети оторваны от своей естественной среды, растеряны.

Психологическое давление настолько сильное, что начинаешь сам себя ограничивать в самых простых потребностях. Морально ли зайти в ресторан, если мы собираем донейты по несколько гривен для армии? Нет, лучше съесть кебаб из киоска, а бутылку купить в магазине. Да и то чувствуешь себя после этого так, будто совершил какое-то преступление.

И тревожности больше, потому что ты далеко, поэтому проверяешь новости гораздо чаще, чем делал бы это дома. Дома ты в гуще событий, в случае необходимости оперативно можешь что-то сделать, полагаешься на собственные силы. А за границей ты бессилен, ни на что не влияешь, просто отстраненный зритель. Отсюда и тревожность и чувство вины.

Я возвращаюсь домой, но хочу обнять всех, кого война заставила искать убежище за границей. Теперь я лучше понимаю, насколько вам трудно, каким ежедневным адом является этот глевкий беженский хлеб.

Верю, что мы победим, и вы сможете вернуться на родину, к себе домой. Потому что Украина – это не просто наша страна, это еще и наш Дом.

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