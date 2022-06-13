Глупости Арестовича. Что не так с его заявлением о малых и больших культурах

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Если словаков 5 миллионов, словенцев 2, а эстонцев всего миллион, это не значит, что их культура какая-то хуже, менее развита или меньше, чем "великая русская культура". Идеологический бред о больших и малых культурах веками используется россиянами для русификации и порабощения других народов, в том числе украинского. Мол, вы забавные человечки, песни и танцы у вас веселые, но великая культура — только русская, великий язык – только русский.

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А если у вас нет культуры, то и государства своего вам не надо, да и о вашей отдельной национальности/народности — это все выдумки… Ну это же как 2+2, как этого можно не понимать?

И не надо говорить, что это, мол, оговорка, что подразумевалось мнение Милана Кундеры о малых и великих европейских народах, об исторических и неисторических нациях. Нет, это не оговорка, а банальная глупость, потому что Кундера имел в виду противоположное: говорил, что великие империи не дают малочисленным народам Центральной Европы право на государственное существование, что на протяжении веков наша миссия как центральноевропейцев заключается как раз в борьбе с империализмом всех мастей (российским, немецким, а раньше — с османским или французским). Это борьба за право существования.

Поэтому любой разговор на тему больших/малых культур просто выдает советское идеологическое воспитание, вирус, заложенный в глупую голову еще в детстве.

Культура коренных народов (племен) Америки, бурят, уйгуров, курдов, езидов, ромов или любых других этносообществ — не хуже или лучше, меньше или больше, тусклее или ярче. Она самобытна, неповторима и важна для всего мира!

Именно об этом была наша Революция, именно за это мы воюем: за достоинство! За право на свою культуру, то есть за право быть такими, как мы! И при этом не быть хуже или меньше — просто быть собой.

И нормальный человек это желание быть всегда поймет и поддержит, не будет оскорблять и унижать вас, а ненормальный объявит войну, захочет вас оккупировать или убить, убедить в неполноценности или вообще в несуществовании.

Что здесь неясно?

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