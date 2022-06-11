Комплекс неполноценности. Как Украине избавиться от колониального прошлого

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Комплекс неполноценности всего украинского был создан искусственно и базировался на сравнении со всем русским: русская литература – ​​лучшая, язык – более привычная, русские художники – более талантливые, русская культура – ​​богаче, а российские активисты и эксперты – умнее.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Это навязанное отношение, что украинское — хуже (подставить нужное). Поэтому, когда какой-то российский активист выступает за Украину/против войны, мы радуемся такому признанию "сверху", кем-то, кто находится выше в иерархии. То есть это радость признания от "старшего брата", образ которого нам тоже был навязан.

Что делать? Мы должны четко понять, что никто не лучше нас и не хуже (кроме россиян). Наша ценность не должна быть следствием сравнения с кем-либо или чем-либо.

Например: украинский язык ценен. Но не из-за мифического конкурса языков, где мы заняли второе место. Наш язык ценен, потому что он есть, он развивается и мы на нем общаемся. Мы ценны, потому что мы есть, потому что мы украинцы и имеем свой уникальный культурный опыт.

Поэтому позиция любого активиста из Европы должна восприниматься как правильная, более того, как единственно правильная. И проукраинская позиция российского деятеля тоже должна восприниматься как норма. Это нормально — занимать украинскую позицию.

Вместе с тем, мы не должны забывать: любой человек из России должен отрефлексировать имперские преступления своего государства и признать их. До этого момента все это будет апологетика российской культуры и обвинение Путина. Но не Путин создал российскую культуру, а российская культура, социум и история создали Путина. И создадут еще раз, если не будет перемен.

Пример: советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его супруге. Это связано с поддержкой Невзорова украинской позиции в этой войне. В интервью Гордону 19 мая 2019 года Невзоров говорит: "Когда у нас это марево погибнет, а оно погибнет, оно разрушится, и маразм тоже прекратится, вот тогда Россия сможет мобилизовать те потенциалы, которые когда-то дали нам Вернадского, Павлова".

Это правильный, а значит, НОРМАЛЬНЫЙ поступок любого человека. Не забываем о скептицизме и осторожности с выводами. Невзоров, даже со своей проукраинской позицией, является частью российской культуры. Обратите внимание: в этой цитате есть нарратив России "до" и "после". Образ России как прекрасной страны в прошлом, скатившейся в этот ад деградации. Но прекрасная Россия прошлого – это имперская страна, которая, пользуясь Украиной и другими колониями, усиливала свое развитие.

В истории России не было другого времени. Россия всегда относилась к нашей культуре и государственности с позиции их неполноценности.

P. S.

Комплекс неполноценности — это инструмент манипуляции, который использовался в отношении нас на протяжении столетий. Поэтому и на искоренение этого комплекса нам тоже нужно время. Время и рефлексия.

И главное — не нападайте на других украинцев, у которых этот процесс занимает время. Здесь поможет только общение и дискуссия, а не обвинение в "малороссийстве". Объединяемся, впереди — новое время для страны и нам предстоит быть вместе.

Источник.

Важно