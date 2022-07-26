UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения Российско-украинская война

Злитесь на здоровье. Почему во время войны гнев позволяет любить

"Моя движущая сила — это злоба. Все, что я делаю, начиная с 24 февраля — все результат гнева. Это мое горючее, которое, как мне хочется думать, помогает делать много хорошего". Мнение.

Мариам Найем
Мариам Найем
Художница, дизайнер
149
война, любовь
Американский социолог Мигель А. Сентено указывает на парадоксы войны, считая, что она может быть позитивным социальным актом
  • Жизнь несправедлива к моим друзьям и они не испытывают радости? Злюсь, поэтому стараюсь поднять им настроение и напоминать, какие они классные.
  • Война отнимает у моих родных чувство семьи? Злюсь, а потому еще больше говорю с ними по телефону, учусь слушать и быть рядом.
  • Из-за России и стресса у меня сокращается жизнь? Злюсь, поэтому всем на зло начинаю ЗОЖничать, как никогда, потому что это моя жизнь и я не отдам свое время.
  • Люди за границей не понимают нашу борьбу? Злюсь, поэтому начинаю читать больше, чтобы иметь лучшие аргументы.

И, если честно, мне нравится это горючее. Однако иногда я устаю: горючее заканчивается и на замену приходит то, что скрывалось за злобой — боль и усталость. Тогда молча погружаюсь в себя и жду, чтобы эта волна прошла. Иногда друзья бросают спасательный жилет, и я выплываю быстрее.

На днях прочла у кого-то, что сейчас такое время, когда нужно сдерживать свои негативные эмоции. И знаете что? Я снова разозлилась! Потому что мы имеем право испытывать весь спектр эмоций. Потому что я имею право злиться, потому что это позволяет мне любить.

Понимаю, что мой способ сосуществовать с этим — не для всех. Кому-то это может показаться странным. Освобождаясь от боли из-за злобы, словно предоставляю простор для благодарности и заботы. Но это мой способ, я так с этим справляюсь. У вас может быть иначе. И это тоже норм.

Однажды, находясь за границей, я пошла на тренировку по боксу. На первом занятии тренер спросил, откуда у меня столько злобы так бить грушу? "Я — украинка. Просто представляю врага". Тренер смеется, потому что ему показалось, что шутка смешна. Я тоже смеюсь, потому что это не шутка.

Источник

Важно
Переговоры с Россией категорически невозможны. Украина обязана воевать
Переговоры с Россией категорически невозможны. Украина обязана воевать
Важно
Херсонский прорыв. Как это будет и когда начнется
Херсонский прорыв. Как это будет и когда начнется