Злитесь на здоровье. Почему во время войны гнев позволяет любить

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Жизнь несправедлива к моим друзьям и они не испытывают радости? Злюсь, поэтому стараюсь поднять им настроение и напоминать, какие они классные.

Война отнимает у моих родных чувство семьи? Злюсь, а потому еще больше говорю с ними по телефону, учусь слушать и быть рядом.

Из-за России и стресса у меня сокращается жизнь? Злюсь, поэтому всем на зло начинаю ЗОЖничать, как никогда, потому что это моя жизнь и я не отдам свое время.

Люди за границей не понимают нашу борьбу? Злюсь, поэтому начинаю читать больше, чтобы иметь лучшие аргументы.

И, если честно, мне нравится это горючее. Однако иногда я устаю: горючее заканчивается и на замену приходит то, что скрывалось за злобой — боль и усталость. Тогда молча погружаюсь в себя и жду, чтобы эта волна прошла. Иногда друзья бросают спасательный жилет, и я выплываю быстрее.

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На днях прочла у кого-то, что сейчас такое время, когда нужно сдерживать свои негативные эмоции. И знаете что? Я снова разозлилась! Потому что мы имеем право испытывать весь спектр эмоций. Потому что я имею право злиться, потому что это позволяет мне любить.

Понимаю, что мой способ сосуществовать с этим — не для всех. Кому-то это может показаться странным. Освобождаясь от боли из-за злобы, словно предоставляю простор для благодарности и заботы. Но это мой способ, я так с этим справляюсь. У вас может быть иначе. И это тоже норм.

Однажды, находясь за границей, я пошла на тренировку по боксу. На первом занятии тренер спросил, откуда у меня столько злобы так бить грушу? "Я — украинка. Просто представляю врага". Тренер смеется, потому что ему показалось, что шутка смешна. Я тоже смеюсь, потому что это не шутка.

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Переговоры с Россией категорически невозможны. Украина обязана воевать

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