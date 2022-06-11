Комплекс неповноцінності. Як Україні позбутися колоніального минулого

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Комплекс меншовартості всього українського був створений штучно та базувався на порівнянні з усім російським: російська література — краща, мова — більш звична, російські художники — талановитіші, російська культура — багатша, а російські активісти та експерти – розумніші.

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Це нав’язане ставлення: українське гірше ніж (підставити потрібне). Тому, коли ще один російський активіст виступає за Україну/проти війни, це радість визнання кимось "згори", кимось хто знаходиться вище в ієрархії. Радість визнання від "старшого брата", образ якого, до речі, нам теж був нав’язаний.

Що робити? Ми маємо чітко зрозуміти, що ніхто за нас не кращий та не гірший (окрім росіян). Наша цінність не має бути наслідком порівняння з кимось або чимось.

Наприклад: українська мова цінна. Але не через міфічний конкурс мов, де ми зайняли друге місце. Наша мова цінна, бо вона є, вона розвивається та ми нею спілкуємось. Ми цінні, бо ми є, бо ми українці та маємо свій унікальний культурний досвід.

Тому, позиція будь-якого активіста з Європи має сприйматись як правильна, ба більше, як єдино правильна. Проукраїнська позиція російського діяча має сприйматись як норма. Це нормально — займати українську позицію.

Разом з тим, ми маємо не забувати: будь-яка людина з Росії має відрефлексувати імперські злочини своєї держави та визнати їх. До цього моменту це все буде апологетика російської культури та звинувачення Путіна. Але не Путін створив російську культуру, а російська культура, соціум та історія створили Путіна. І створять ще раз, якщо не буде змін.

Приклад: радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині. Це пов’язано з підтримкою Невзорова української позиції в цій війні. В інтерв’ю Гордону 19 травня 2019 року Невзоров каже: "Когда у нас это марево сгинет, а оно сгинет, оно разрушится, и маразм тоже прекратится, вот тогда Россия сможет мобилизовать те потенциалы, которые когда-то дали нам Вернадского, Павлова".

Це правильний, а отже НОРМАЛЬНИЙ вчинок будь-якої людини. Не забуваємо про скептицизм та обережність з висновками. Невзоров, навіть зі своєю проукраїнською позицією, є частиною російської культури. Зверніть увагу: в цій цитаті є наратив Росії "до" та "після". Образ Росії як прекрасної країни в минулому, яка скотилась в це пекло деградації. Але, прекрасна Росія минулого — це імперська країна, яка, користуючись Україною та іншими колоніями, підсилювала свій розвиток.

В історії росії не було іншого часу. Росія завжди мала меншовартісне ставлення до нашої культури та державності.

P.S.

Комплекс меншовартості — це інструмент маніпуляції, який використовувався щодо нас століттями. Тому й на викоренення цього комплексу нам теж потрібен час. Час і рефлексія.

І головне — не нападайте на інших українців, у кого цей процес займає час. Тут допоможе тільки спілкування і дискусія, а не звинувачення в "малоросійстві". Горнімося, попереду — новий час для країни й ми маємо бути разом.

Джерело.

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