Глупота Арестовича. Що не так з його заявою про малі та великі культури

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Якщо словаків 5 мільйонів, словенців 2, а естонців усього мільйон, це не означає, що й культура якась гірша, менш розвинена чи менша, ніж "вєлікая руская культура". Ідеологічна маячня про великі й малі культури століттями використовується росіянами для русифікації та поневолення інших народів, зокрема українського. Мовляв, ви забавниє человєчкі, пєсні і пляскі у вас вєсьолиє, но вот большая культура — только руская, большой язик — только рускій.

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А якщо у вас немає культури, то й держави своєї вам не треба, та й про вашу окрему національність/народність — це все вигадки… Ну це ж як 2+2, як цього можна не усвідомлювати?

І не треба говорити, що це, мовляв, обмовка, що малася на увазі думка Мілана Кундери про малі й великі європейські народи, про історичні й неісторичні нації. Ні, це не обмовка, а банальна глупота, бо Кундера мав на увазі якраз протилежне: говорив, що великі імперії не дають нечисленним народам Центральної Європи право на державне існування, що протягом століть місія нас, центральноєвропейців, полягає саме у боротьбі з імперіалізмом усіх мастей (і російським, і німецьким, і раніше — з османським чи французьким). Це — боротьба за право на існування.

Тому будь-яка розмова на тему великих/малих культур просто видає совєтське ідеологічне виховання, вірус, закладений у дурну голову ще в дитинстві.

Культура корінних народів (племен) Америки, бурятів, уйгурів, курдів, єзидів, ромів або будь-яких інших етноспільнот — не є гіршою чи кращою, меншою чи більшою, тьмянішою чи яскравішою. Вона є самобутньою, неповторною і важливою для всього світу!

Саме про це була наша Революція і саме за це ми воюємо: за гідність! За право на свою культуру, тобто за право бути такими, як ми є! І при цьому не бути гіршим чи меншим — просто бути собою.

І нормальна людина це бажання бути собою завжди зрозуміє і підтримає, не ображатиме і не принижуватиме вас, а ненормальна — оголосить війну, захоче вас окупувати чи вбити, переконати у меншовартості або взагалі в неіснуванні.

Що тут неясно?

Джерело.

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