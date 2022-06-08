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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Поспішайте жити. У що потрібно інвестувати

"Дивлячись на розбомблені будинки та спалені квартали, я думав про одне — інвестувати треба передусім у нематеріальне. У себе, свою освіту, враження, емоції, досвід. Це і є найвища цінність. Це і є життя". Думка.

Андрій Любка
Андрій Любка
Поет, письменник, перекладач
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Туреччина, повітряні кулі
Фото: tripway.com | У мене було правило, що відвіданих країн має бути більше, ніж мені років. Але тепер гадаю, що треба було вимагати вдвічі більше

Війна дуже чітко все це підкреслила. Тому що якщо ти знаєш якусь мову — у тебе потенційно кращі шанси отримати допомогу й облаштуватися закордоном. Вмієш водити авто — ти більш мобільний, можеш допомогти людям або навіть швидко втекти. Будував соціальні зв'язки, розвивав громадські середовища, брав участь у різних ініціативах — ти набагато легше отримаєш необхідну допомогу, знайдеш потрібні контакти та виходи, будеш ефективнішим.

Скільки разів я подорожував на останні гроші! Але в підсумку це було правильно, бо що всі ті враження, побачене і скуштоване, проїхане та переплите — залишилося зі мною, це ніхто не може розбомбити чи окупувати. Це моя приватна територія.

Тепер, коли кордони закриті й узагалі не до мандрів, я думаю: як добре, що я поспішав до війни!

У мене було правило, що відвіданих країн у списку має бути більше, ніж мені років. Але тепер думаю, що треба було бути вимогливішим до себе — і вимагати вдвічі більше країн, ніж років.

Бо відкладаєш на квартиру, мрієш про будинок, економиш, міняєш машину на кращу — все це класно, але водномить може зникнути. Не зникає тільки те, що ти завжди носиш із собою у собі. Спогади, емоції, знання, навички, досліди та стосунки. Це і є найнадійніший депозит у житті.

Джерело.

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