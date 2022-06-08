Поспішайте жити. У що потрібно інвестувати

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Війна дуже чітко все це підкреслила. Тому що якщо ти знаєш якусь мову — у тебе потенційно кращі шанси отримати допомогу й облаштуватися закордоном. Вмієш водити авто — ти більш мобільний, можеш допомогти людям або навіть швидко втекти. Будував соціальні зв'язки, розвивав громадські середовища, брав участь у різних ініціативах — ти набагато легше отримаєш необхідну допомогу, знайдеш потрібні контакти та виходи, будеш ефективнішим.

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Скільки разів я подорожував на останні гроші! Але в підсумку це було правильно, бо що всі ті враження, побачене і скуштоване, проїхане та переплите — залишилося зі мною, це ніхто не може розбомбити чи окупувати. Це моя приватна територія.

Тепер, коли кордони закриті й узагалі не до мандрів, я думаю: як добре, що я поспішав до війни!

У мене було правило, що відвіданих країн у списку має бути більше, ніж мені років. Але тепер думаю, що треба було бути вимогливішим до себе — і вимагати вдвічі більше країн, ніж років.

Бо відкладаєш на квартиру, мрієш про будинок, економиш, міняєш машину на кращу — все це класно, але водномить може зникнути. Не зникає тільки те, що ти завжди носиш із собою у собі. Спогади, емоції, знання, навички, досліди та стосунки. Це і є найнадійніший депозит у житті.

Джерело.

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