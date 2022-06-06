Матрьошка Путіна. Сім шарів війни Росії проти України

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Часто згадую нещодавню війну за Нагірний Карабах. Людям, які перебували всередині того конфлікту з обох боків, було дуже боляче — це відчувалося в усіх інтерв'ю громадян Вірменії та Азербайджану, які я бачила. Зсередини конфлікту кожної зі сторін її ворог здавався втіленням світового зла — величезним, неправедним, неможливим. Але зі сторони все це виглядало локальною суперечкою двох сусідніх народів за невелику територію і право авторства щодо її історії.

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І я дуже боюся того, що наша війна з російським чудовиськом зі сторони може виглядати так само — суперечкою двох сусідніх народів. Ну та, більшого, ніж карабахський конфлікт, масштабу. З більш однозначною розстановкою акцентів моральної правоти. Але ж місцевого значення.

Тому що путінська Росія та її війни — це така геополітична матрьошка.

Один шар цієї війни — за територію та історію.

Другий шар — за визнання права сильного єдиним джерелом сили права (цю гру слів вигадала не я, але я її люблю за лапідарність).

Третій шар — за збереження купкою престарілих упирів своєї необмеженої влади красти й убивати.

Четвертий шар — реванш за всі вікові приниження та утиски російського народу від сильних світу цього (які, як правило, мають російське громадянство, але тут у них вічна сліпа зона).

П'ятий шар — за "російську правду", яку необхідно нести світові як єдине джерело світла для сучасності, яка занурилась у пітьму гріха.

Шостий шар — за "справедливість", яка розуміється переважно як зобов'язання усіх народів перед гігантськими жертвами Росії, кинутими на вівтар історії (хоча росіян про це мало хто просив, але тут знову сліпа зона). Не можете заплатити борг, то хоча б кланяйтеся.

А на сьомому рівні сутінок, у самій серцевині цієї жахливої матрьошки, сидить перелякане і злісне звірятко Володя в худому одягу, яке рухається одним тільки маніакальним прагненням — зробити так, щоб більше ніхто і ніколи в цілому світі не посмів його принизити.

І найгірше те, що зі сторони всі ці шари та рівні разом побачити дуже складно (не тільки пташці). Простіше фокусуватися на якійсь одній матрьошці та мати з нею справу. Добре ще, якщо саме з тією, що загрожує світові ренесансом фашизму. А є й такі діячі, які здатні бачити лише "війну двох країн" і нічого більше. А то й узагалі — "справедливі претензії Росії на історичний реванш і збереження обличчя".

Джерело.

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