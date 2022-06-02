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Скелет у шафі Шольца. Чому канцлер Німеччини тягне з постачанням зброї Україні

"Німецькі журналісти з'ясували, що Путін, швидше за все, має жорсткий компромат на Олафа Шольца. Його публікація стане кінцем політичної кар'єри канцлера ФРН". Думка.

Альфред Кох
Альфред Кох
Бізнесмен, колишній віцепремєʼр-міністр Росії, з 2015 року живе в Німеччині
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Шольц, Меркель
Фото: The Japan Times | За канцлера ФРН Ангели Меркель Олаф Щольц був міністром фінансів. Мабуть тоді Кремль і зібрав на нього компромат

Дивлюся, в Україні всі ламають голову: чому Шольц так дивно поводиться? Начебто в нього є повна підтримка бундестагу, величезне співчуття і солідарність з Україною німецького народу, преса наполягає на масованих поставках важкого озброєння української армії. Тобто в нього повний карт-бланш. А він тягне гуму. Його пояснення вже нічого, крім сміху, не викликають. І взагалі (особливо з України), ситуація виглядає дико. Але тут, у Німеччині, преса загалом уже пояснила, чому він так дивно і, я б навіть сказав, самогубно поводиться.

Зараз спробую коротко викласти, у чому справа. Два роки тому в Німеччині був великий сандал: збанкрутувала фінансова компанія Wireсard: з'ясувалося, що вона довгий час підробляла свої фінансові звіти і зрештою намалювала в себе в балансі 1,9 млрд євро, яких насправді не було.

Це був величезний скандал, тому що довгий час вважалося, що Wireсard — велика і динамічна компанія з блискучим менеджментом і хорошими перспективами. Вона входила в Топ-30 компаній Німеччини і була однією з компаній, що формують фондовий індекс DAX. Меркель лобіювала її в переговорах з китайцями, просувала її на китайському ринку тощо.

Аудитори (Ernst&Young) декілька років "не помічали" жодних проблем. Але найголовніше — їх не помічав фінансовий регулятор BaFin. І тільки після того, як уже Financial Times здійсняла галас, BaFin заворушився і найняв незалежного аудитора (KPMG), який і помітив цю величезну дірку в балансі.

BaFin знаходиться у прямому підпорядкуванні Міністерства фінансів. А міністром фінансів на той час був Олаф Шольц. І, зрозуміло, на слуханнях у бундестазі з приводу цього скандалу його допитали.

Він, звичайно, нічого чіткого в своє виправдання сказати не зміг. Бекав щось типу "ми виправимося", "нам треба звернути серйозну увагу", "я розумію вашу заклопотаність" тощо.

У пресі ширилися наполегливі чутки, що Шольц був підозріло поблажливий до Wireсard, але потім скандал притих, почалася історія з пандемією, потім — вибори в бундестаг, так ця справа і затихла.

Але! Тут є один важливий нюанс: один із топменеджерів Wireсard, певний Ян Марсалеĸ, виявився російським шпигуном (ГРУ) і в розпал скандалу втік через Білорусь в Росію, прихопивши із собою практично весь архів Wireсard.

А там, у цьому архіві, вся конфіденційна інформація щодо всілякого роду "чутливих" виплат. Залишається лише здогадуватися, що приховується у цьому ящику Пандори.

Німецька преса висуває версію, що "дивна" поведінка Шольца пояснюється тим, що Марсалек (а значить — Кремль) тримає цей архів при собі. І що його бездіяльність у справі Wireсard під час перебування його міністром фінансів була небезкорисною. І що тепер Путін тримає його за яйця.

Повторюся, це лише версія. Але сĸандал знову набирає обертів. Преса кипить. Деякі парламентарі вимагають знову розпочати слухання у бундестазі та викликати на них Олафа Шольца.

У Шольца в цій ситуації немає виходу: або він почне масовані поставки зброї в Україну, або тільки посилить підозри на свою адресу. Опозиційні християнські демократи радісно потирають руки: схоже, що не сьогодні — завтра (якщо Шольц не одумається) у них є хороші шанси розвалити коаліцію "Світлофор" і як мінімум замінити її на "Ямайĸа" (з Мерцем (ХДС/ХСС) у кріслі канцлера), а як маĸсимум — домогтися дострокових виборів. До того ж у ХДС/ХСС зараз чудові рейтинги.

Це тим більш реально, що молодші партнери соціалістів із керівної коаліції (зелені та вільні демократи) активно підтримують поставки озброєнь в Україну і дивуються з приводу позиції Шольца.

Усе це нашаровується ще на той факт, що Шольц був керівним бургомістром Гамбурга, а Гамбург — побратим Санкт-Петербурга. І він багато разів туди їздив. А ще він був Генсеком СДПН тоді, коли Шредер (СДПН) був канцлером Німеччини. І все це тепер звалюється в одну купу й з цього вариться варево, яке може втопити Шольца.

Словом, у нас тут весело і ми дивимося з оптимізмом на перспективи постання важкого озброєння в Україну. Тож усе буде добре, і Німеччина крім фінансової та різної іншої допомоги (яку вона вже надає), все-таки поставить в Україну і танки, і БМП, і САУ.

Повірте: Німеччина хороша країна. І в ній живуть нормальні, добрі люди. З нормальними уявленнями про добро та зло. Тому вони й підтримують Україну. Тому що наша справа є правою. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами. Слава Україні!

Джерело.

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