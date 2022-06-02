Скелет у шафі Шольца. Чому канцлер Німеччини тягне з постачанням зброї Україні

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Дивлюся, в Україні всі ламають голову: чому Шольц так дивно поводиться? Начебто в нього є повна підтримка бундестагу, величезне співчуття і солідарність з Україною німецького народу, преса наполягає на масованих поставках важкого озброєння української армії. Тобто в нього повний карт-бланш. А він тягне гуму. Його пояснення вже нічого, крім сміху, не викликають. І взагалі (особливо з України), ситуація виглядає дико. Але тут, у Німеччині, преса загалом уже пояснила, чому він так дивно і, я б навіть сказав, самогубно поводиться.

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Зараз спробую коротко викласти, у чому справа. Два роки тому в Німеччині був великий сандал: збанкрутувала фінансова компанія Wireсard: з'ясувалося, що вона довгий час підробляла свої фінансові звіти і зрештою намалювала в себе в балансі 1,9 млрд євро, яких насправді не було.

Це був величезний скандал, тому що довгий час вважалося, що Wireсard — велика і динамічна компанія з блискучим менеджментом і хорошими перспективами. Вона входила в Топ-30 компаній Німеччини і була однією з компаній, що формують фондовий індекс DAX. Меркель лобіювала її в переговорах з китайцями, просувала її на китайському ринку тощо.

Аудитори (Ernst&Young) декілька років "не помічали" жодних проблем. Але найголовніше — їх не помічав фінансовий регулятор BaFin. І тільки після того, як уже Financial Times здійсняла галас, BaFin заворушився і найняв незалежного аудитора (KPMG), який і помітив цю величезну дірку в балансі.

BaFin знаходиться у прямому підпорядкуванні Міністерства фінансів. А міністром фінансів на той час був Олаф Шольц. І, зрозуміло, на слуханнях у бундестазі з приводу цього скандалу його допитали.

Він, звичайно, нічого чіткого в своє виправдання сказати не зміг. Бекав щось типу "ми виправимося", "нам треба звернути серйозну увагу", "я розумію вашу заклопотаність" тощо.

У пресі ширилися наполегливі чутки, що Шольц був підозріло поблажливий до Wireсard, але потім скандал притих, почалася історія з пандемією, потім — вибори в бундестаг, так ця справа і затихла.

Але! Тут є один важливий нюанс: один із топменеджерів Wireсard, певний Ян Марсалеĸ, виявився російським шпигуном (ГРУ) і в розпал скандалу втік через Білорусь в Росію, прихопивши із собою практично весь архів Wireсard.

А там, у цьому архіві, вся конфіденційна інформація щодо всілякого роду "чутливих" виплат. Залишається лише здогадуватися, що приховується у цьому ящику Пандори.

Німецька преса висуває версію, що "дивна" поведінка Шольца пояснюється тим, що Марсалек (а значить — Кремль) тримає цей архів при собі. І що його бездіяльність у справі Wireсard під час перебування його міністром фінансів була небезкорисною. І що тепер Путін тримає його за яйця.

Повторюся, це лише версія. Але сĸандал знову набирає обертів. Преса кипить. Деякі парламентарі вимагають знову розпочати слухання у бундестазі та викликати на них Олафа Шольца.

У Шольца в цій ситуації немає виходу: або він почне масовані поставки зброї в Україну, або тільки посилить підозри на свою адресу. Опозиційні християнські демократи радісно потирають руки: схоже, що не сьогодні — завтра (якщо Шольц не одумається) у них є хороші шанси розвалити коаліцію "Світлофор" і як мінімум замінити її на "Ямайĸа" (з Мерцем (ХДС/ХСС) у кріслі канцлера), а як маĸсимум — домогтися дострокових виборів. До того ж у ХДС/ХСС зараз чудові рейтинги.

Це тим більш реально, що молодші партнери соціалістів із керівної коаліції (зелені та вільні демократи) активно підтримують поставки озброєнь в Україну і дивуються з приводу позиції Шольца.

Усе це нашаровується ще на той факт, що Шольц був керівним бургомістром Гамбурга, а Гамбург — побратим Санкт-Петербурга. І він багато разів туди їздив. А ще він був Генсеком СДПН тоді, коли Шредер (СДПН) був канцлером Німеччини. І все це тепер звалюється в одну купу й з цього вариться варево, яке може втопити Шольца.

Словом, у нас тут весело і ми дивимося з оптимізмом на перспективи постання важкого озброєння в Україну. Тож усе буде добре, і Німеччина крім фінансової та різної іншої допомоги (яку вона вже надає), все-таки поставить в Україну і танки, і БМП, і САУ.

Повірте: Німеччина хороша країна. І в ній живуть нормальні, добрі люди. З нормальними уявленнями про добро та зло. Тому вони й підтримують Україну. Тому що наша справа є правою. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами. Слава Україні!

Джерело.

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