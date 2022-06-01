Кремлівська рать Путіна. Що чекає на Україну, коли помре президент Росії

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Знову в новинах полетіло "У Путіна онкологія…" Цього разу нібито "рак підшлункової залози". До цього був рак щитоподібної, рак крові, метастази в мозку. Чого тільки не було. Такі новини активно циркулюють із 2014-го, якщо не раніше.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вибачте, а яка, до біса, різниця, онкологія в Путіна чи ні? Яка, в принципі, різниця, коли й від чого саме він помре?

Хтось ще не розуміє, що справа не в Путіні? Що Росія з його відходом ні на йоту не зміниться? Хтось ще не розуміє, що Росія така не тому, що є Путін? Путін просто оформив і дав назву тому, що завжди було, є і буде у Росії — путінізм.

Що це? Путінізм — це воєнні злочини, які чинили росіяни в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Сумах та інших містах України.

Путінізм — це попи РПЦ, які освячують ракети Сатана. Путінізм — це терористичні атаки проти цивільного населення всередині та зовні Росії.

А ще путінізм — це менталітет переважної більшості росіян, наповнений пропагандою. Тих росіян, які не бачать нічого страшного в окупації України, оскільки "українці та росіяни — один народ". Тих росіян, яких не шокують злочини армії РФ у Бучі, Ірпені тощо, оскільки росіяни в цій крові, насильстві, мародерстві живуть останні 20 років точно.

Так от Путін піде, а це все залишиться. Чиновники, від найвищої до нижчої ланки пов'язані кров'ю. Священники, пов'язані чекістським минулим та сьогоденням. Силовий каральний апарат, кров'ю пов'язаний із владою… Не важливо, хто прийде після Путіна — алкоголік Медведєв чи "опозиціонер" Навальний. Один технічно репресуватиме, а другий скаже, що "Крим — це не бутерброд, щоб його туди-сюди віддавати" і поставить на місце Ернста Овсяннікову.

Нічого з відходом Путіна не зміниться. Виходячи з цього, кожному з нас та всій Україні загалом треба планувати своє майбутнє.

P.S. Що стосується чергової "онкології" Путіна, задайте собі питання: кому насамперед вигідно розповсюджувати ці чутки, щоб напустити туману та підживлювати надією, що ось-ось усе скінчиться, тож не треба різких санкційних кроків.

Джерело.

Важливо