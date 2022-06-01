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Думки Російсько-українська війна

Кремлівська рать Путіна. Що чекає на Україну, коли помре президент Росії

"Майбутнє України та всіх нас потрібно планувати так, щоб не залежати від того, коли піде Путін. Він просто оформив і дав назву тому, що й так завжди було, є і буде в Росії — це путінізм. Саме з ним доведеться боротися". Думка.

Олександр Демченко
Олександр Демченко
Журналіст, редактор відділу "Світ" в LB.UA
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Володимир Путін, натовп
Фото: e-vid.ru | Путінізм – це менталітет переважної більшості росіян, наповнений пропагандою

Знову в новинах полетіло "У Путіна онкологія…" Цього разу нібито "рак підшлункової залози". До цього був рак щитоподібної, рак крові, метастази в мозку. Чого тільки не було. Такі новини активно циркулюють із 2014-го, якщо не раніше.

Вибачте, а яка, до біса, різниця, онкологія в Путіна чи ні? Яка, в принципі, різниця, коли й від чого саме він помре?

Хтось ще не розуміє, що справа не в Путіні? Що Росія з його відходом ні на йоту не зміниться? Хтось ще не розуміє, що Росія така не тому, що є Путін? Путін просто оформив і дав назву тому, що завжди було, є і буде у Росії — путінізм.

Що це? Путінізм — це воєнні злочини, які чинили росіяни в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Сумах та інших містах України.

Путінізм — це попи РПЦ, які освячують ракети Сатана. Путінізм — це терористичні атаки проти цивільного населення всередині та зовні Росії.

А ще путінізм — це менталітет переважної більшості росіян, наповнений пропагандою. Тих росіян, які не бачать нічого страшного в окупації України, оскільки "українці та росіяни — один народ". Тих росіян, яких не шокують злочини армії РФ у Бучі, Ірпені тощо, оскільки росіяни в цій крові, насильстві, мародерстві живуть останні 20 років точно.

Так от Путін піде, а це все залишиться. Чиновники, від найвищої до нижчої ланки пов'язані кров'ю. Священники, пов'язані чекістським минулим та сьогоденням. Силовий каральний апарат, кров'ю пов'язаний із владою… Не важливо, хто прийде після Путіна — алкоголік Медведєв чи "опозиціонер" Навальний. Один технічно репресуватиме, а другий скаже, що "Крим — це не бутерброд, щоб його туди-сюди віддавати" і поставить на місце Ернста Овсяннікову.

Нічого з відходом Путіна не зміниться. Виходячи з цього, кожному з нас та всій Україні загалом треба планувати своє майбутнє.

P.S. Що стосується чергової "онкології" Путіна, задайте собі питання: кому насамперед вигідно розповсюджувати ці чутки, щоб напустити туману та підживлювати надією, що ось-ось усе скінчиться, тож не треба різких санкційних кроків.

Джерело.

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