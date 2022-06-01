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Мнения Российско-украинская война

Кремлевская рать Путина. Что ждет Украину, когда умрет президент России

"Будущее Украины и всех нас нужно планировать так, чтобы не зависеть от того, когда уйдет Путин. Он просто оформил и дал название тому, что и так всегда было, есть и будет в России — это путинизм. Именно с ним придется бороться". Мнение.

Александр Демченко
Александр Демченко
Журналист, редактор отдела “Мир” в LB.UA
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Владимир Путин, толпа
Фото: e-vid.ru | Путинизм – это менталитет подавляющего большинства россиян, пропитанный пропагандой

Опять по новостям полетело "У Путина онкология…". На этот раз якобы "рак поджелудочной железы". До этого был рак щитовидной, рак крови, метастазы в мозге. Чего только не было. Подобные новости активно циркулируют с 2014-го, если не раньше.

Простите, а какая, к черту, разница, онкология у Путина или нет? Какая в принципе разница, когда и от чего именно он помрет?

Кто-то еще не понимает, что дело не в Путине? Что Россия с его уходом ни на йоту не изменится? Кто-то еще не понимает, что Россия такая не потому, что есть Путин? Путин просто оформил и дал название тому, что всегда было, есть и будет в России – путинизм.

Что это? Путинизм – это военные преступления, которые совершали россияне в Буче, Ирпене, Мариуполе, Херсоне, Чернигове, Харькове, Сумах и других городах Украины.

Путинизм – это попы РПЦ, освящающие ракеты "Сатана". Путинизм – это террористические атаки против гражданского населения внутри и вовне России.

А еще путинизм – это менталитет подавляющего большинства россиян, пропитанный пропагандой. Тех самых россиян, которые не видят ничего страшного в оккупации Украины, поскольку "украинцы и русские – один народ". Тех россиян, которых не шокируют преступления армии РФ в Буче, Ирпене и т. д., поскольку россияне в этой крови, насилии, мародерстве живут последние лет 20 точно.

Так вот, Путин уйдет, а это все останется. Чиновники, от высшего до низшего звена повязанные кровью. Священники, повязанные чекистским прошлым и настоящим. Силовой карательный аппарат, кровью повязанный с властью… Не важно, кто придет после Путина – алкоголик Медведев или "оппозиционер" Навальный. Один будет технически репрессировать, а второй скажет, что "Крым — это не бутерброд, чтобы его туда-сюда отдавать" и поставит на место Эрнста Овсянникову.

Ничего с уходом Путина не изменится. Исходя из этого, каждому из нас и всей Украине в целом надо планировать свое будущее.

P. S. Что касается очередной "онкологии" Путина, задайте себе вопрос: кому в первую очередь выгодно распространять эти слухи, чтобы напустить туману и подпитывать надеждой, что вот-вот все кончится, так что не надо резких санкционных шагов.

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