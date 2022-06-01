Два Путина. Почему тиран омерзителен для нас, но притягателен для Запада

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В мире будто сосуществуют два Путина. Один — на экспорт, такой же политик, как и все прочие, только с русской национальной спецификой, в матрешечной расцветке. А второй — для "задних дворов империи", кровавый тиран и враг человечества.

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Как это возможно — спросите вы (да я и сама себя спрашиваю). Как один человек (ну, как человек) может так по-разному восприниматься из разных углов истории мира? Да так и возможно. Среди изощренных злодеев вообще мало откровенных отморозков, на которых посмотришь и сразу все поймешь.

Многие домашние тираны, которые со своими близкими, особенно которые слабее или в чем-то зависят, — совершеннейшие звери, на публике смотрятся приличными людьми и даже столпами общества.

Тед Банди (американский серийный убийца, маньяк и каннибал) вообще был красавчик, и публика никак не могла взять в толк, как такой милый молодой человек может обвиняться в столь чудовищных преступлениях. Банди это недоумение прекрасно чувствовал и потому даже сам себя защищал в суде, красовался перед свидетелями и присяжными. Верил, что он всех переиграет.

Зло притягательно. И заразно. И проклято.

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