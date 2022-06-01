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Два Путіни. Чому тиран огидний для нас, але привабливий для Заходу

"Здається, є гігантський розрив між жахливою маскою, якою є Путін Україні, та його "обличчям", порятунком якого раптом знову перейнялися в ситих державах". Думка.

Світлана Чуніхіна
Світлана Чуніхіна
Політичний психолог
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Володимир Путін
Фото: РИА Новости | Серед витончених лиходіїв мало відвертих відморозків, на яких подивишся і одразу все зрозумієш. Путін — один із них

У світі ніби співіснують два Путіни. Один — на експорт, такий самий політик, як і всі інші, тільки з російською національною специфікою, у матрацевому забарвленні. А другий — для задніх дворів імперії, кривавий тиран і ворог людства.

Як це можливо, запитайте ви (та я й сама себе запитую). Як одна людина (ну як людина) може так по-різному сприйматися з різних кутів історії світу? Так і можливо. Серед витончених лиходіїв взагалі мало відвертих відморозків, на яких подивишся і одразу все зрозумієш.

Багато домашніх тиранів, які зі своїми близькими, особливо які слабші чи через щось залежні, — досконалі звірі, на публіці мають пристойний вигляд і навіть здаються стовпами суспільства.

Тед Банді (американський серійний убивця, маніяк і канібал) узагалі був красень, і публіка ніяк не могла збагнути, як такий милий хлопець може звинувачуватися в таких жахливих злочинах. Банді цей подив чудово відчував і тому навіть сам себе захищав у суді, красувався перед свідками та присяжними. Вірив, що він усіх переграє.

Зло привабливе. І заразне. І прокляте.

Джерело.

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