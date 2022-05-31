Поради новобранцю. Як стати ефективним бійцем ЗСУ

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Мені подобається почуватися трохи pro на відміну від версії самого себе 2015 року. Здебільшого тому, що ще до 24 лютого навчився відслідковувати, куди ховається мій мозок від стресу і чого хоче мій організм. Тому дуже хочу поділитися деякими спостереженнями та порадами з тими, хто вперше на війні.

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1. Поважайте волонтерську допомогу, майно

Щоб зрозуміти його ціну, перейдіть у додаток вашого банку і заплануйте щомісячний донат у розмірі… ну, хоча б 4 000 грн. Яку емоцію відчуваєте?

БПЛА Мавік 3 коштує понад 65 000 грн. Планшет коштує приблизно 11 000 грн. Форма — під 3 000 грн. Окуляри, рукавички тощо — це чиїсь гроші. Немає магії, гроші не беруться звідки. Єдина магія — відповідальне суспільство.

Але народні кошти можуть закінчитись раніше, ніж війна. А ми з вами отримуємо щонайменше 30 000 грн. То давайте купувати самі те, що можемо. І давайте нагадуватимемо собі вартість майна, яким користуємося завдяки волонтерам = народу.

2. Війна — це стрес, навіть якщо наша свідомість запевняє, що все добре

Як тільки ми заїхали в цю область для виконання завдань, помітив, що ще більше дивлюся відео, хочу спілкування з кимось, їсти солодке та пити каву. У кожного свій інструмент балансування стресу чимось прекрасним. У мене ось такий арсенал. Проте я стабілізувався і скажу, що так я набагато ефективніший. Тому ділюся тільки тим, що роблю сам.

Споживання контенту . Соцмережі та youtube нескінченні. Їх перегляд без мети ще більше вимотує мозок. Потрібно завантажити читалку книг або дивитися щось, що може приносити користь. Особисто читаю книгу, коли є час для відпочинку. І вже знаю, що існують яхти вартістю 4 000 доларів, тому планую собі купити, як повернусь. У світі багато чудових загадок і відео, які ці загадки розгадують.

. Соцмережі та youtube нескінченні. Їх перегляд без мети ще більше вимотує мозок. Потрібно завантажити читалку книг або дивитися щось, що може приносити користь. Особисто читаю книгу, коли є час для відпочинку. І вже знаю, що існують яхти вартістю 4 000 доларів, тому планую собі купити, як повернусь. У світі багато чудових загадок і відео, які ці загадки розгадують. Спілкування . Цивільні екстраполюють на образ військового всі муки, які переживають як герої "Азовсталі", так і ті, хто сидять місяцями в окопах (ці люди — мої особисті герої). Але поясніть їм, що служба — це не тільки муки. Давайте чесно: ми часто сміємося, у нас є гарні моменти і їх багато. Треба в спілкуванні не давати робити з нас жертв, бо складно звідти повертатись. І треба допомогти їм не вимотувати свої емоції. Спілкуватися із собою на війні — це окремий бонус. Дозволяє більше дізнатися, ставати крутішим. Проте це інша, дуже довга розмова.

. Цивільні екстраполюють на образ військового всі муки, які переживають як герої "Азовсталі", так і ті, хто сидять місяцями в окопах (ці люди — мої особисті герої). Але поясніть їм, що служба — це не тільки муки. Давайте чесно: ми часто сміємося, у нас є гарні моменти і їх багато. Треба в спілкуванні не давати робити з нас жертв, бо складно звідти повертатись. І треба допомогти їм не вимотувати свої емоції. Спілкуватися із собою на війні — це окремий бонус. Дозволяє більше дізнатися, ставати крутішим. Проте це інша, дуже довга розмова. Їжа . Потрібно пити воду, багато води (Кємєлбєк для мене зараз за важливістю на рівні турнікету. Заливаю воду і п'ю потрошку). Не треба постійно їсти, особливо солодке. Це виснажує організм. Звісно, якщо ви не на бойових вилазках завдовжки дві та більше доби.

. Потрібно пити воду, багато води (Кємєлбєк для мене зараз за важливістю на рівні турнікету. Заливаю воду і п'ю потрошку). Не треба постійно їсти, особливо солодке. Це виснажує організм. Звісно, якщо ви не на бойових вилазках завдовжки дві та більше доби. Окремо за каву . На бажання спати впливає циркадний ритм (грубо: є світло — бадьорі, темніє — хочемо спати) та аденозин, хімічна речовина, що накопичується в мозку весь час, поки ми не спимо (тобто зранку, умовно, у мозку аденозину мало, а надвечір його більше, тому хочемо спати). Кава робить так, щоб мозок не помічав аденозин. Але від цього він нікуди не дівається. Тому пити каву треба, якщо наряд, коли необхідно вистояти 24 години на посту. В інших випадках це все одно, що мазати йодом місце, де немає поранення, щоб коли воно з'явиться — стало легше. Не стане.

. На бажання спати впливає циркадний ритм (грубо: є світло — бадьорі, темніє — хочемо спати) та аденозин, хімічна речовина, що накопичується в мозку весь час, поки ми не спимо (тобто зранку, умовно, у мозку аденозину мало, а надвечір його більше, тому хочемо спати). Кава робить так, щоб мозок не помічав аденозин. Але від цього він нікуди не дівається. Тому пити каву треба, якщо наряд, коли необхідно вистояти 24 години на посту. В інших випадках це все одно, що мазати йодом місце, де немає поранення, щоб коли воно з'явиться — стало легше. Не стане. Купівля всього, що трапляється на очі. У всіх зарплатня приходить на картку. Помічаю за собою, як іноді хочу купити … GoPro, планшет, дуже потрібні вже інші годинники Garmin (гарні marq adventurer). Звісно, життя у нас одне, і ми немов у монтажній, де його можуть скоротити. Проте треба собі нагадати, що питання щастя точно не у відсутності цих прекрасних гаджетів, а просто в стресі — досить відчути, де ми знаходимося, наскільки прекрасна у нас місія та смачна вода.

3. Ну й на останок — сон

Через стрес здається, що спати не хочеш і складно заснути. Я так борюся: лягаю і стежу за диханням. Коли з'являється дуже крута думка про те, як було весело, коли прилетіло поруч, я собі кажу, що ця думка – не про дихання, після чого повертаюся стежити за процесом, як вдихаю і видихаю. Коли знову хочу згадати про прекрасний Київ — знову повертаю думку про дихання. І так засинаю. Потрібно багато спати, за можливості. Так ми ефективніші.

У мене все добре. Обстріли бувають, але все мимо. Усе буде добре.

P. S. Фото вгорі — це я граю з новим фільтром hipstamatic, який купив за "бросовою вартістю" за 0,99 доларів США. Скільки того життя?

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