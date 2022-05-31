Советы новобранцу. Как стать эффективным бойцом ВСУ

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Мне нравится чувствовать себя немного pro в отличие от версии самого себя 2015 года. В основном потому, что еще до 24 февраля научился отслеживать, куда скрывается мой мозг от стресса и чего хочет мой организм. Поэтому очень хочу поделиться некоторыми наблюдениями и советами с теми, кто впервые на войне.

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1. Уважайте волонтерскую помощь, имущество

Чтобы понять его цену, перейдите в приложение вашего банка и запланируйте ежемесячный донат в размере… ну, хотя бы 4000 грн. Какую эмоцию испытываете?

БПЛА Мавик 3 стоит больше 65 000 грн. Планшет стоит примерно 11 000 грн. Форма – под 3000 грн. Очки, перчатки и т. п. – это чьи-то деньги. Нет магии, деньги не берутся из ниоткуда. Единственная магия – ответственное общество.

Но народные средства могут закончиться раньше войны. А мы с вами получаем не менее 30 000 грн. Так давайте покупать сами то, что можем. И давайте будем напоминать себе стоимость имущества, которым пользуемся благодаря волонтерам = народу.

2. Война – это стресс, даже если наше сознание уверяет, что все хорошо

Как только мы заехали в эту область для выполнения задач, заметил, что еще больше смотрю видео, хочу общения с кем-нибудь, есть сладкое и пить кофе. У каждого свой инструмент балансирования стресса чем-нибудь прекрасным. У меня – такой арсенал. Но я стабилизировался и скажу, что так я гораздо эффективнее. Поэтому делюсь только тем, что делаю сам.

Потребление контента . Соцсети и youtube бесконечны. Их просмотр без цели еще больше выматывает мозг. Нужно скачать читалку книг или смотреть что-нибудь, что может приносить пользу. Лично я читаю книгу, когда есть время для отдыха. И уже знаю, что существуют яхты стоимостью 4000 долларов США, поэтому планирую себе купить, когда вернусь. В мире много прекрасных загадок и видео, которые эти загадки разгадывают.

. Соцсети и youtube бесконечны. Их просмотр без цели еще больше выматывает мозг. Нужно скачать читалку книг или смотреть что-нибудь, что может приносить пользу. Лично я читаю книгу, когда есть время для отдыха. И уже знаю, что существуют яхты стоимостью 4000 долларов США, поэтому планирую себе купить, когда вернусь. В мире много прекрасных загадок и видео, которые эти загадки разгадывают. Общение . Гражданские экстраполируют на образ военного все мучения, которые переживают как герои "Азовстали", так и сидящие месяцами в окопах (эти люди – мои личные герои). Но объясните им, что служба – это не только мучения. Давайте честно: мы часто смеемся, у нас есть хорошие моменты и их много. Не надо в общении делать из нас жертв, потому что оттуда сложно возвращаться. Нужно помогать им не выматывать свои эмоции. Общаться с собой на войне – это отдельный бонус. Позволяет больше узнать, становиться круче. Однако это другой, очень долгий разговор.

. Гражданские экстраполируют на образ военного все мучения, которые переживают как герои "Азовстали", так и сидящие месяцами в окопах (эти люди – мои личные герои). Но объясните им, что служба – это не только мучения. Давайте честно: мы часто смеемся, у нас есть хорошие моменты и их много. Не надо в общении делать из нас жертв, потому что оттуда сложно возвращаться. Нужно помогать им не выматывать свои эмоции. Общаться с собой на войне – это отдельный бонус. Позволяет больше узнать, становиться круче. Однако это другой, очень долгий разговор. Еда . Надо пить воду, много воды (Кемелбек для меня сейчас по важности на уровне турникета. Заливаю воду и пью понемногу). Не надо все время есть, особенно сладкое. Это выматывает организм. Конечно, если вы не на боевых вылазках длиной двое и более суток.

. Надо пить воду, много воды (Кемелбек для меня сейчас по важности на уровне турникета. Заливаю воду и пью понемногу). Не надо все время есть, особенно сладкое. Это выматывает организм. Конечно, если вы не на боевых вылазках длиной двое и более суток. Отдельно за кофе . На желание спать влияет циркадный ритм (грубо: есть свет – бодры, темнеет – хотим спать) и аденозин, химическое вещество, накапливающееся в мозге все время, пока мы не спим (т. е. утром, условно, в мозге аденозина мало, а к вечеру его больше, поэтому хотим спать). Кофе делает так, чтобы мозг не замечал аденозина. Но от этого он никуда не девается. Поэтому пить кофе нужно, если наряд, когда необходимо выстоять 24 часа на посту. В остальных случаях это все равно, что мазать йодом место, где нет ранения, чтобы когда оно появится – стало легче. Не станет.

. На желание спать влияет циркадный ритм (грубо: есть свет – бодры, темнеет – хотим спать) и аденозин, химическое вещество, накапливающееся в мозге все время, пока мы не спим (т. е. утром, условно, в мозге аденозина мало, а к вечеру его больше, поэтому хотим спать). Кофе делает так, чтобы мозг не замечал аденозина. Но от этого он никуда не девается. Поэтому пить кофе нужно, если наряд, когда необходимо выстоять 24 часа на посту. В остальных случаях это все равно, что мазать йодом место, где нет ранения, чтобы когда оно появится – стало легче. Не станет. Покупка всего, что попадается на глаза. У всех зарплата приходит на карточку. Замечаю за собой, как иногда хочу купить… GoPro, планшет, очень нужны уже другие часы Garmin (красивые marq adventurer). Конечно, жизнь у нас одна, и мы словно в монтажной, где ее могут сократить. Однако надо себе напомнить, что вопрос счастья точно не в отсутствии этих прекрасных гаджетов, а просто в стрессе – достаточно ощутить, где мы находимся, насколько прекрасна у нас миссия и вкусная вода.

3. В заключение – сон

Из-за стресса кажется, что спать не хочешь и сложно уснуть. Я так борюсь: ложусь и слежу за дыханием. Когда появляется очень крутая мысль о том, как было весело, когда прилетело рядом, я себе говорю, что эта мысль – не о дыхании, после чего возвращаюсь следить за процессом, как вдыхаю и выдыхаю. Когда снова хочу вспомнить о прекрасном Киеве – снова возвращаю мысль о дыхании. И так засыпаю. Надо много спать, по возможности. Так мы более эффективны.

У меня все хорошо. Обстрелы бывают, но все мимо. Все будет хорошо.

P. S. Фото вверху – это я играю с новым фильтром hipstamatic, который купил по "бросовой стоимости" за 0,99 долларов США. Сколько той жизни?

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