В начале войны хаос был объясним. По ходу войны — непростителен

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Считающий себя оболганным и несправедливо уволенным бывший глава Харьковского СБУ Дудин заговорил на важную тему. Раз тема в публичном пространстве открыта, позволю высказаться и себе. Знаю из первых рук, что в 2014 году при аннексии Крыма среди местных силовиков приключился паралич пополам с предательством, а в Киеве в это время царила изрядная растерянность. То же повторились при начале "русской весны" на Донбассе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

При агрессии 2022 года тот же хаос, растерянность, предательские мыслишки насчет "договориться с оккупантами" точно были в Харькове и Херсоне. Причем в Херсонской области трусость и предательство для многих представителей тамошней власти стали мейнстримом.

В Киеве разговоров о "договорняке с агрессором" на высоком уровне мне неизвестно, судя по ходу событий, их и не было. Зато хватало хаоса, неорганизованности, проблем взаимодействия. В результате наблюдались и "дружеский огонь", и бурная, но ненужная деятельность, и отсутствие разумного маневрирования материальными ресурсами, и почти ноль организации тех, кто хотел и мог бы помочь.

Нас всех — что в Харькове, что в Киеве, думаю, и Чернигове и Сумах тоже — спасла удивительная украинская способность к самоорганизации в критический момент, проявленная еще во время Майданов.

Украинцы — военные и гражданские — начали самостоятельно выполнять задачи по отражению агрессии, в ВСУ заработала система управления, в первую очередь, горизонтальные связи. И Украина выстояла, посрамив прогнозы на блицкриг как российских, так и западных экспертов.

Но если бы к отражению агрессии готовились надлежащим образом, на уровне инструкций для каждого руководителя, что и как он должен делать, причем с подстраховкой на случай выбывания, то, несомненно, агрессору не удалось бы сравнительно легко захватить такой большой кусок нашей территории, отвоевывать который придется большой кровью украинцев.

Но главное все же не в прошлом. Главное — что без высочайшего уровня организации, без постановки страны под единое грамотное управление и перевода ее на военные рельсы, мы войну не выиграем. И никакое суперовое западное вооружение не поможет.

Военные историки справедливо утверждают, что масштабные войн, вроде нынешней, выигрывает логистика, то есть своевременная доставка всего, чего нужно, туда, куда нужно. Но ведь эффективная логистика — это же одна из функций власти, что военной, что гражданской. Которые во время войны не могут быть разделены.

Источник.

Важно