Путину дали время до весны: как видят США и Китай ближайшие месяцы войны в Украине

КОГДА ПРЕКРАТЯТСЯ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ?

Докладываю: на переговорах и встречах с участием представителей разного уровня из Украины, РФ, США, ЕС и Китая практически достигнуты компромиссные договоренности по главным вопросам прекращения боевых действий, а не главные можно решить в процессе открытых переговоров.

На сегодня этот потенциально достигнутый компромисс выглядит вполне предсказуемым: бои замораживаются по линии боестолкновения (потому что фронта в понимании Второй Мировой, когда были сплошные позиции, сейчас нет). Но Путин продолжает настаивать на том, чтобы ВСУ вышли из контролируемой части Донбасса. Это позволит Путину отчитаться собственному населению, что они начинали войну, чтобы "защитить Донбасс", и вот эта цель достигнута, то есть недоимперия победила.

В свою очередь Путин готов вывести свои войска из части оккупированной Днепропетровской, Сумской, Харьковской области. Такой обмен не является равноценным. Потому что добровольный выход ВСУ с Донбасса, который они так отчаянно защищают, существенно деморализует и наши вооруженные силы, и страну в целом. Кроме того, оккупация Донбасса позволит создать агрессору мощный плацдарм, с которого он сможет возобновить боевые действия через год-два. Аргументацией будет, что Запорожская и Херсонская области включены в состав РФ, но в значительной степени контролируются Украиной. Соответственно, наше руководство на выход из Донбасса категорически не соглашается.

Именно поэтому Д. Трамп периодически бросает такую фразу, что "иногда надо дать сторонам повоевать", в частности, он это упомянул после встречи с Си Цзиньпином. Логика президента США, которую, судя по всему, поддерживает и глава Китая, заключается в том, что надо дать Путину еще время до весны, чтобы Россия либо захватила Донбасс, и тогда крайне противоречивый вопрос добровольного выхода ВСУ автоматически снимется с повестки дня. Либо Донбасс недоимперии захватить не удастся, и тогда у Путина не останется аргументов не соглашаться на заморозку боевых действий (подчеркиваю — это логика Трампа).

С учетом всего этого становится понятным, почему ВСУ до сих пор не получили приказа оставить агломерацию "Покровск-Мирноград", хотя защищать ее в сложившихся условиях почти безнадежно (надежда на чудо угасает последней). А сейчас провести отход без огромных потерь вообще невозможно, потому что центр Покровска превратился в серую зону, где позиции сторон перемешались, но любое движение контролируется с воздуха дронами.

Зима будет тяжелой. Но об этом мы и так знали.

