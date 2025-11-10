Отношения с Трампом, ситуация на поле боя и новое нападение РФ: заявления Зеленского в интервью The Guardian (видео)

Украина и США являются стратегическими партнерами и президент Владимир Зеленский "не боится" американского лидера Дональда Трампа, в отличие от других политиков. Зато глава Кремля Владимир Путин оказался в тупике на поле боя.

Россия вполне может открыть второй фронт против европейской страны еще до того, как война в Украине закончится. Об этом и другом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Отношения Зеленского и Трампа и его друзей

Говоря об отношениях с Дональдом Трампом, Владимир Зеленский отверг слухи в СМИ о том, что якобы последняя встреча лидеров в Вашингтоне была бурной и напряженной. Президент отрицает, что Трамп "отбросил карты" боевых действий в октябре, когда Зеленский прибыл в США с надеждой получить ракеты типа "Томагавк" для Украины.

"Он ничего не бросал. Я уверен", — заявил президент.

Он также добавил, что "не боится" Трампа, охарактеризовав отношения с ним как "конструктивные" и "нормальные".

"Все в мире боятся Трампа. И это правда — это Соединенные Штаты, они лидеры. Но я не боюсь. Его выбрал народ — и это надо уважать", — пояснил Зеленский.

Зеленский также признался, что король Великобритании Чарльз III сыграл важную закулисную роль в поощрении президента США к большей поддержке Украины.

"Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество прислал президенту Трампу некоторые важные сигналы", — отметил президент Украины.

Международная помощь Украине

В ходе интервью президент Зеленский рассказал, что активно работает с международными партнерами по дополнительной защите Украины от российских атак. Однако пока союзники исключают возможность отправки авиации для защиты украинского неба над центральной и западной частями Украины.

Зеленский в частности упомянул о том, что хочет заказать 27 систем ПВО Patriot для защиты Украины у американских производителей.

На вопрос журналиста о том, делают ли Великобритания и другие союзники достаточно для защиты Украины перед наступлением зимы, которая обещает быть сложной, Зеленский ответил, что "достаточно будет тогда, когда закончится война".

"Никогда не достаточно. Достаточно, когда закончится война. И достаточно, когда Путин поймет, что он должен остановиться", — пояснил президент.

Что касается вопроса о европейском вооруженном присутствии на территории Украины, то Владимир Зеленский пояснил, что этот вопрос решается "осторожно".

"Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят вмешиваться в войну", — отметил президент.

Путин в "тупике": ситуация на поле боя и новый фронт РФ

В ходе интервью Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, в частности в Покровске, где идут тяжелые бои. Зеленский сказал, что Москва бросила в операцию огромные силы — "170 000 человек" — и что самые ожесточенные и жестокие бои ведутся в Донецкой области, захват которой остается целью Путина.

"Вот и вся история. Там нет (российских — ред.) успехов. И много жертв", — пояснил президент.

По словам Зеленского, в октябре Кремль потерял 25 000 солдат убитыми и ранеными, что является рекордным показателем.

В то же время украинский лидер считает, что Россия испытывает "красные линии" НАТО и ведет "гибридную войну" против Европы. Зеленский отметил, что РФ может попытаться открыть второй фронт против европейской страны еще до завершения войны в Украине.

"Я считаю, что да. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно", — пояснил президент.

Путин, по словам украинского лидера, оказался в "тупике" на поле боя. Кремль не смог достичь поставленных целей, поэтому теперь вынужден "что-то демонстрировать" собственному народу.

"Мне кажется, что он (Путин — ред.) находится в тупиковой ситуации в отношении реальных успехов на поле боя. Ситуация больше похожа на патовую для него. Для нас это тяжело, но мы дома и защищаем свое. А у него другая история — он радикально настроил свое общество, пообещал цели, которых не достиг. Поэтому ему нужно показывать какие-то достижения", — отметил Зеленский.

Также в ходе интервью Владимир Зеленский объяснил, что ему трудно в Украине из-за войны. Однако отметил, что ему хочется быть здесь и максимально помочь выстоять в борьбе.

"Я просто люблю Украину. Думаю, люди держатся не только на логике. Логика важна, когда принимаешь решение, но чтобы держаться так долго, как держатся украинцы, нужно нечто большее. Это привязанность, любовь к Родине, уважение к Украине", — подчеркнул президент.

Напомним, во время интервью Зеленского The Guardian в Мариинском дворце неожиданно выключался свет.

7 ноября Владимир Зеленский заявлял, что белорусский президент Лукашенко заплатит за участие во вторжении в Украину.