Символическая победа дорогой ценой: войска РФ близки к захвату Покровска, — CNN

Российские войска, по всей видимости, близки к захвату Покровска, бои за который продолжаются уже 18 месяцев. Если ситуация в городе не измениться существенным образом, это станет самым значимым успехом Москвы с мая 2023 года, когда был захвачен Бахмут.

Несмотря на заявления Киева о продолжающихся операциях по удержанию города, украинские солдаты на местах описывают ситуацию как критическую. Об этом сообщает CNN.

"Ситуация сложная, ведутся все виды боевых действий, перестрелки в городских районах и обстрелы из всех видов оружия. Мы почти окружены, но мы к этому привыкли", — цитируют слова украинских защитников журналисты канала.

По словам бойцов, российская армия продолжает наступление, не считаясь с потерями. Один из операторов подразделения дронов "Острые козырьки" сообщил, что российские солдаты продвигаются малыми группами, не считаясь с жертвами. Однако эти перемещения имеют очень большую интенсивность — за день можно отследить до сотни таких групп.

Символизм вместо стратегии

Многие аналитики считают, что битва за Покровск уже потеряла стратегическое значение. Город перестал быть ключевым логистическим узлом после того, как летом Россия перекрыла основные транспортные артерии, а Украина перенесла снабжение на другие направления.

"С военной точки зрения это больше не имеет смысла. Это битва за символ, а не за территорию", — отметил Джордж Баррос из Института по изучению войны (ISW).

По его мнению, Владимир Путин использует Покровск как символ "неизбежной победы" России, стремясь продемонстрировать прогресс в войне, которая в целом зашла в тупик.

Тем не менее, захват Покровска позволит России перенести усилия на северо-восток Донецкой области — в сторону Константиновки и Дружковки, отмечает боец 129-й бригады ВСУ. По его словам, главная проблема на этом направлении заключается в том, что украинское военное руководство попытается как можно дольше удерживать то, что осталось от Покровска, поскольку в противном случае потеря города будет выглядеть как серьезное поражение.

"Приказа о выводе войск не поступало, хотя все уже понимают, что падение Покровска неизбежно. Покровск удерживался очень долго, но силы были исчерпаны, а подкрепление не было отправлено вовремя", — сказал он, добавив что отход украинских войск через узкий коридор будет сопряжен с большими потерями.

Бои на Покровском направлении

В очередной сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Покровском направлении украинские защитники остановили 62 атаки российской армии в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Даченское, Новогродовка, Мирноград, Покровск, Песчаное, Зверовое, Котлино, Удачное, а также в направлении населенных пунктов Новопавловка и Кучеров Яр.

Карта боевых действий на Покровском направлении. 8 ноября 2025 Фото: Генштаб ВСУ

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ во время наступления на Покровск изобрели новую тактику, которая помогает получать преимущество в городской застройке несмотря на украинские дроны. Аналитики немецкого ZDF пояснили, что сначала российские солдаты тайно проникали в руины Покровска, а затем начинали атаковать укрытия экипажей дронов ВСУ.