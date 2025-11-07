"Слишком долго" обороняют Покровск : чем угрожает потеря контроля и отсутствие фортификаций, – СМИ

Город Покровск в Донецкой области оказался на грани окружения, отметили аналитики западного медиа. Украинские войска уже более полутора лет удерживают этот участок фронта, отражая постоянные атаки российских сил. Однако ситуация стремительно ухудшается — противник пытается перерезать все пути снабжения и выходы из города.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в Покровске проживало около 60 тысяч человек, пишет ABC News. Сегодня этот город стал стратегическим центром обороны Донбасса и одной из ключевых целей Кремля в рамках планов полного захвата региона.

Российские войска на протяжении последних месяцев ведут наступление с северного и южного направлений, пытаясь окружить Покровск и соседний Мирноград. Авторы материала отмечают, что главные линии снабжения города уже находятся под постоянным обстрелом российских дронов и артиллерии.

Это резко осложняет доставку боеприпасов и ротацию личного состава, а также создает угрозу потери путей для возможного организованного отхода. Об этом говорят и военные эксперты в комментариях ABC News.

"Когда вы окружены с трех сторон, а линии связи перерезаны или нарушены, как сейчас под Покровском, позиции превращаются в бремя и истощают ресурсы", — пояснил аналитик финской организации Black Bird Group Паси Пароинен.

Тактическая дилемма: удерживать или отступать

Однако падение Покровска, отмечает аналитик, само по себе необязательно подвергнет опасности силы Украины, удерживающие этот район. По его мнению, украинские войска могут продолжать успешно удерживать оборону за пределами Покровска и Мирнограда, но только если заранее были должным образом подготовлен оборонительные рубежи. В этом случае отступление украинских сил может оказаться более рациональным решением.

"Если же эти новые укрепления не будут готовы, то у ВСУ будут проблема посерьезнее, чем неспособность удержать Покровск и Мирноград", — подчеркнул Пароинен.

С другой стороны падение Покровска станет одним из самых тяжелых поражений Украины с марта 2024 года, когда силы обороны оставили позиции в Курской области РФ. Потеря города не только осложнит удержание западных районов Донецкой области, но и ударит по моральному фону как на фронте, так и в обществе.

"Украинцы слишком долго защищают города. А россияне уже слишком глубоко проникли в Покровск, и, по моему мнению, их слишком много, чтобы украинцы смогли их вытеснить", — резюмировал Пароинен.

Напомним, западные военные аналитики убеждены, что военное и политическое руководство Украины должны поставить в приоритет жизнь защитников на Покровском направлении, оккупация ключевого города агломерации не грозит "крахом общей обороны".

В свою очередь бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак отметил, что Покровск сейчас удерживается украинских специальных подразделений — это десантники, бойцы ССО и ГУР Минобороны Украины. Тем не менее, считает эксперт, из города украинским силам придется в ближайшее время отойти.