"Занадто довго" обороняють Покровськ: чим загрожує втрата контролю та відсутність фортифікацій, — ЗМІ

Місто Покровськ у Донецькій області опинилося на межі оточення, зазначили аналітики західного медіа. Українські війська вже понад півтора року утримують цю ділянку фронту, відбиваючи постійні атаки російських сил. Однак ситуація стрімко погіршується — противник намагається перерізати всі шляхи постачання та виходи з міста.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Покровську проживало близько 60 тисяч осіб, пише ABC News. Сьогодні це місто стало стратегічним центром оборони Донбасу і однією з ключових цілей Кремля в рамках планів повного захоплення регіону.

Російські війська впродовж останніх місяців ведуть наступ із північного та південного напрямків, намагаючись оточити Покровськ і сусідній Мирноград. Автори матеріалу зазначають, що головні лінії постачання міста вже перебувають під постійним обстрілом російських дронів і артилерії.

Це різко ускладнює доставку боєприпасів і ротацію особового складу, а також створює загрозу втрати шляхів для можливого організованого відходу. Про це говорять і військові експерти в коментарях ABC News.

"Коли ви оточені з трьох боків, а лінії зв'язку перерізані або порушені, як зараз під Покровськом, позиції перетворюються на тягар і виснажують ресурси", — пояснив аналітик фінської організації Black Bird Group Пасі Пароінен.

Тактична дилема: утримувати чи відступати

Однак падіння Покровська, зазначає аналітик, саме по собі необов'язково наразить на небезпеку сили України, які утримують цей район. На його думку, українські війська можуть продовжувати успішно утримувати оборону за межами Покровська і Мирнограда, але тільки якщо заздалегідь були належним чином підготовлені оборонні рубежі. У цьому разі відступ українських сил може виявитися більш раціональним рішенням.

"Якщо ж ці нові укріплення не будуть готові, то у ЗСУ будуть проблема серйозніша, ніж нездатність утримати Покровськ і Мирноград", — наголосив Пароінен.

З іншого боку, падіння Покровська стане однією з найважчих поразок України з березня 2024 року, коли сили оборони залишили позиції в Курській області РФ. Втрата міста не тільки ускладнить утримання західних районів Донецької області, а й вдарить по моральному фону як на фронті, так і в суспільстві.

"Українці занадто довго захищають міста. А росіяни вже надто глибоко проникли в Покровськ, і, на мою думку, їх надто багато, щоб українці змогли їх витіснити", — резюмував Пароінен.

Нагадаємо, західні військові аналітики переконані, що військове та політичне керівництво України має поставити в пріоритет життя захисників на Покровському напрямку, окупація ключового міста агломерації не загрожує "крахом загальної оборони".

Своєю чергою колишній співробітник СБУ і військовий експерт Іван Ступак зазначив, що Покровськ зараз утримують українські спеціальні підрозділи — це десантники, бійці ССО і ГУР Міноборони України. Проте, вважає експерт, з міста українським силам доведеться найближчим часом відійти.