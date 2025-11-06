"Этот плацдарм может упасть": аналитики призвали Украину вывести войска из Покровска (карта)

Украина держится за Покровск, зная, что он откроет дорогу ВС РФ для дальнейшего наступления и станет "козырем" Кремля в поле переговоров. Однако западные военные аналитики убеждены, что Киев должен поставить в приоритет жизнь своих защитников, а оккупация города не грозит "крахом общей обороны".

Украина в течение почти 2 лет противостояла наступлению РФ на Покровск и "как никогда раньше" не желает уступать территорию. Выход из Покровска — даже для улучшения позиций поблизости — может быть использован Россией для влияния на Белый дом. Однако уличные бои несут в себе большой риск значительных потерь для Сил обороны. Об этом говорится в материале The Washington Post, опубликованном 6 ноября.

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков считает, что с помощью Покровска президент РФ Владимир Путин попытается убедить лидера США Дональда Трампа в "неизбежности победы и бесполезности помощи Украине". По его словам, Киев стоит перед "очень сложным выбором", ведь нужно думать о сохранении войск.

Кроме того, оккупация Покровска может открыть ВС РФ путь для наступления на хуже защищенные Днепропетровскую и Запорожскую области. Дилемму усложняет болезненный опыт с Бахмутом и Авдеевкой, когда оборона стоила много жизней, но в конце города упали. Впоследствии Украину критиковали за то, что защитники не отступили раньше.

Стратегический эксперт компании Sonata Андрей Рыженко убежден, что Россия стремится "захватить как можно больше территории на востоке и юге Украины". Цель страны-агрессора — усилить давление на переговоры и для отмены санкций.

Военные аналитики единодушны в том, что решение нужно принимать быстро, ведь окно возможностей для вывода военных из Покровска и соседнего Мирнограда может закрыться. По оценке ISW, оккупанты "кажутся все более уверенными в своих действиях в Покровске".

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ВС РФ преобладают в соотношении 8 к 1. Он признает, что ситуация в городе тяжелая, но настаивает, что сообщения об окружении — ложные.

Временно оккупированные территории на карте боевых действий Фото: The Washington Post

В то же время эксперты говорят, что выход из Покровска может дать защитникам новые преимущества, если они закрепятся до зимы. В частности, это сократит линию фронта и улучшит логистику.

"После года боев на оси Покровск-Мирноград потеря этих городов сейчас будет иметь ограниченное влияние на общую оперативную ситуацию. Отступление Украины из этого района не означает, что Россия автоматически получит преимущество, которым сможет немедленно воспользоваться", — заверил аналитик финской группы Black Bird Group Эмиль Кастехелми.

Американский военный аналитик Майкл Кофман выступает за то, чтобы Силы обороны отступали, а не пытались остаться в окружении. Он пояснил, что ситуация кажется "все более нестабильной", и независимо от количества войск вывести их под огнем российских дронов будет "чрезвычайно сложно".

"Неясно, как долго еще украинские защитники смогут продержаться. Этот плацдарм может упасть в ближайшем будущем, если Украине не удастся стабилизировать линию фронта и очистить город от российских войск", — отметил австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади.

По его мнению, перед Силами обороны стоят два главных вопроса: смогут ли они осуществить тактический отход "без больших потерь", и смогут ли "создать новые прочные оборонительные позиции к северу от города" для стабилизации фронта. Эксперт предположил, что ВСУ придется ждать сильных дождей и шквалов, чтобы уменьшить риск стать мишенями для вражеских дронов.

"Захват Покровска поможет российским войскам расширить одну из главных осей наступления, направленную на окружение основных городов, оставшихся в Донецкой области, но не приведет к краху общей обороны. Поэтому не следует переоценивать значение его падения и общее влияние. В конце концов, Покровск — это лишь еще один сектор. Самое важное, чтобы Украина сохранила свои силы и избежала окружения в этом районе", — подытожил Кофман.

Напомним, в Al Jazeera со ссылкой на ISW сообщили, что геолокационные материалы подтвердили присутствие ВС РФ в центральных и северных районах Покровска. При этом, по оценке аналитиков, новая тактика позволяет врагу выявлять слабые места и постепенно вытеснять Силы обороны из отдельных кварталов.

Военнослужащий Станислав Бунятов предупредил, что пока внимание приковано к Покровску, ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области. "Осман" отметил, что оккупанты движутся в направлении Запорожья по восточному флангу.