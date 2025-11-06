"Цей плацдарм може впасти": аналітики закликали Україну вивести війська з Покровська (мапа)

Україна тримається за Покровськ, знаючи, що він відкриє дорогу ЗС РФ для подальшого наступу та стане "козирем" Кремля у полі переговорів. Однак західні військові аналітики переконані, що Київ має поставити в пріоритет життя своїх захисників, а окупація міста не загрожує "крахом загальної оборони".

Україна протягом майже 2 років протистояла наступу РФ на Покровськ і "як ніколи раніше" не бажає поступатися територією. Вихід з Покровська — навіть задля покращення позицій поблизу — може бути використаним Росією для впливу на Білий дім. Однак вуличні бої несуть в собі великий ризик значних втрат для Сил оборони. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, опублікованому 6 листопада.

Старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков вважає, що за допомогою Покровська президент РФ Володимир Путін спробує переконати лідера США Дональда Трампа у "неминучості перемоги та марності допомоги Україні". З його слів, Київ стоїть перед "дуже складним вибором", адже потрібно думати про збереження військ.

Окрім того, окупація Покровська може відкрити ЗС РФ шлях для наступу на гірше захищені Дніпропетровську та Запорізьку області. Дилему ускладнює болючий досвід з Бахмутом та Авдіївкою, коли оборона коштувала багато життів, але врешті міста впали. Згодом Україну критикували за те, що захисники не відступили раніше.

Стратегічний експерт компанії Sonata Андрій Риженко переконаний, що Росія прагне "захопити якомога більше території на сході та півдні України". Мета країни-агресорки — посилити тиск на переговори та задля скасування санкцій.

Військові аналітики одностайні у тому, що рішення потрібно ухвалювати швидко, адже вікно можливостей для виведення військових з Покровська та сусіднього Мирнограда може закритися. За оцінкою ISW, окупанти "здаються все більш впевненими у своїх діях в Покровську".

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що ЗС РФ переважають у співвідношенні 8 до 1. Він визнає, що ситуація в місті важка, але наполягає, що повідомлення про оточення — неправдиві.

Тимчасово окуповані території на мапі бойових дій Фото: The Washington Post

Водночас експерти кажуть, що вихід з Покровська може дати захисникам нові переваги, якщо вони закріпляться до зими. Зокрема, це скоротить лінію фронту та поліпшить логістику.

"Після року боїв на осі Покровськ-Мирноград втрата цих міст зараз матиме обмежений вплив на загальну оперативну ситуацію. Відступ України з цього району не означає, що Росія автоматично отримає перевагу, якою зможе негайно скористатися", — запевнив аналітик фінської групи Black Bird Group Еміль Кастехелмі.

Американський військовий аналітик Майкл Кофман виступає за те, щоб Сили оборони відступали, а не намагалися залишитися в оточенні. Він пояснив, що ситуація здається "все більш нестабільною", і незалежно від кількості військ вивести їх під вогнем російських дронів буде "надзвичайно складно".

"Неясно, як довго ще українські захисники зможуть протриматися. Цей плацдарм може впасти в найближчому майбутньому, якщо Україні не вдасться стабілізувати лінію фронту й очистити місто від російських військ", — зазначив австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді.

На його думку, перед Силами оборони стоять два головні питання: чи зможуть вони здійснити тактичний відхід "без великих втрат", і чи зможуть "створити нові міцні оборонні позиції на північ від міста" задля стабілізації фронту. Експерт припустив, що ЗСУ доведеться чекати сильних дощів і шквалів, щоб зменшити ризик стати мішенями для ворожих дронів.

"Захоплення Покровська допоможе російським військам розширити одну з головних осей наступу, спрямовану на оточення основних міст, що залишилися в Донецькій області, але не призведе до краху загальної оборони. Тому не слід переоцінювати значення його падіння та загальний вплив. Зрештою, Покровськ — це лише ще один сектор. Найважливіше, щоб Україна зберегла свої сили й уникла оточення в цьому районі", — підсумував Кофман.

Нагадаємо, в Al Jazeera з посиланням на ISW повідомили, що геолокаційні матеріали підтвердили присутність ЗС РФ у центральних і північних районах Покровська. При цьому, за оцінкою аналітиків, нова тактика дає змогу ворогу виявляти слабкі місця та поступово витісняти Сили оборони з окремих кварталів.

Військовослужбовець Станіслав Бунятов попередив, що поки увага прикута до Покровська, ЗС РФ просуваються у Дніпропетровській області. "Осман" наголосив, що окупанти рухаються в напрямку Запоріжжя по східному флангу.