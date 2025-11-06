Нова тактика РФ під Покровськом ускладнює роботу українських дронів, – Al Jazeera

Російські війська активізували наступ поблизу Покровська (Донецька область), використовуючи нову тактику проникнення малими групами та технічні інновації. Це створює значні труднощі для українських операторів безпілотників.

Як повідомляє Al Jazeera з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні матеріали підтвердили присутність російських військових у центральних і північних районах Покровська.

Аналітики зазначають, що Москва намагається просунутися шляхом інфільтрації невеликими групами, уникаючи масштабних лобових атак.

Російське командування, за словами військового експерта Костянтина Машовця, "тривалий час випробовувало різні схеми прориву", адаптуючи дії до українських оборонних позицій.

Він пояснив, що нова тактика дозволяє ворогу виявляти слабкі місця та поступово витісняти українські підрозділи з окремих кварталів.

Удари по логістиці та дронах

Як пише Al Jazeera, міністерство оборони Росії заявило, що оперативна та тактична авіація за підтримки дронів завдала ударів по логістичних маршрутах українських сил, зруйнувавши два з трьох мостів через річку Вовча. Це ускладнило постачання та евакуацію поранених.

Українські військові йдуть дорогою, вкритою сітками проти дронів Фото: Скриншот

Український підрозділ безпілотників Peaky Blinders повідомив, що інтенсивність атак настільки висока, що оператори "фізично не встигають підняти дрони у повітря".

За їхніми даними, Росія щодня вводить у бій до 300 військових малими групами, підтримуючи тиск на передову.

Технічна перевага ворога

За оцінками українських фахівців, російська армія активно використовує оптоволоконні дрони, стійкі до глушіння, що ускладнює роботу українських систем радіоелектронної боротьби.

Водночас осіння погода погіршує ефективність легких FPV-дронів українських сил, обмежуючи дальність польоту та точність ударів.

Один із операторів Peaky Blinders пояснив, що "у вологу пору року наші FPV-дрони часто не долітають до цілі, а російські дрони залишаються стабільними".

Українська армія тримає оборону

За інформацією Al Jazeera, для посилення оборони до району Покровська прибули підрозділи Головного управління розвідки та додаткові групи операторів дронів.

Військові фіксують поступову стабілізацію ситуації, попри зростання кількості атак.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 3 листопада повідомив: "Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська".

Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Покровськ залишається одним із головних оборонних вузлів українських сил на Донеччині.

Сирський на Донеччині Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Контроль над містом відкриває противнику шлях до Мирнограда, Костянтинівки та Краматорська, що робить цей напрям одним із ключових на сході України.

Як повідомляв Фокус з посиланням на Le Monde, є загроза, що Покровськ протримається протягом лише кількох днів.

Фокус також писав, що ЗСУ контратакують під Покровськом.