Новая тактика РФ под Покровском затрудняет работу украинских дронов, — Al Jazeera

Российские войска активизировали наступление вблизи Покровска (Донецкая область), используя новую тактику проникновения малыми группами и технические инновации. Это создает значительные трудности для украинских операторов беспилотников.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), геолокационные материалы подтвердили присутствие российских военных в центральных и северных районах Покровска.

Аналитики отмечают, что Москва пытается продвинуться путем инфильтрации небольшими группами, избегая масштабных лобовых атак.

Российское командование, по словам военного эксперта Константина Машовца, "длительное время испытывало различные схемы прорыва", адаптируя действия к украинским оборонительным позициям.

Он пояснил, что новая тактика позволяет врагу выявлять слабые места и постепенно вытеснять украинские подразделения из отдельных кварталов.

Відео дня

Удары по логистике и дронам

Как пишет Al Jazeera, министерство обороны России заявило, что оперативная и тактическая авиация при поддержке дронов нанесла удары по логистическим маршрутам украинских сил, разрушив два из трех мостов через реку Волчья. Это усложнило снабжение и эвакуацию раненых.

Украинские военные идут по дороге, покрытой сетками против дронов Фото: Скриншот

Украинское подразделение беспилотников Peaky Blinders сообщило, что интенсивность атак настолько высока, что операторы "физически не успевают поднять дроны в воздух".

По их данным, Россия ежедневно вводит в бой до 300 военных малыми группами, поддерживая давление на передовую.

Техническое превосходство врага

По оценкам украинских специалистов, российская армия активно использует оптоволоконные дроны, устойчивые к глушению, что затрудняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы.

В то же время осенняя погода ухудшает эффективность легких FPV-дронов украинских сил, ограничивая дальность полета и точность ударов.

Один из операторов Peaky Blinders объяснил, что "во влажное время года наши FPV-дроны часто не долетают до цели, а российские дроны остаются стабильными".

Украинская армия держит оборону

По информации Al Jazeera, для усиления обороны в район Покровска прибыли подразделения Главного управления разведки и дополнительные группы операторов дронов.

Военные фиксируют постепенную стабилизацию ситуации, несмотря на рост количества атак.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 3 ноября сообщил: "Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в том числе беспилотными системами. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска".

Фото: Сырский / Telegram

Покровск остается одним из главных оборонительных узлов украинских сил в Донецкой области.

Сырский в Донецкой области Фото: Сырский / Telegram

Контроль над городом открывает противнику путь к Мирнограду, Константиновке и Краматорску, что делает это направление одним из ключевых на востоке Украины.

Как сообщал Фокус со ссылкой на Le Monde, есть угроза, что Покровск продержится в течение лишь нескольких дней.

Фокус также писал, что ВСУ контратакуют под Покровском.