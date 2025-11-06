Покровск продержится "считанные дни": почему после потери города возможен "эффект домино", — Le Monde

Вооруженные силы Российской Федерации несколько месяцев пробирались в Покровск, а осенью 2025 года в город проникли пехотные подразделения и есть угроза, что населенный пункт падет в течение нескольких дней, написало французское медиа. Вооруженные силы Украины удерживают трехкилометровый перешеек для логистики, но испытывают нехватку людей и ресурсов.

Оккупация Покровска станет первым выдающимся достижением российской армии с февраля 2024 года, когда Украина потеряла Авдеевку, говорится в статье Le Monde. В Покровско-Мирноградской агломерации когда-то жило 100 тысяч человек и она была логистически-транспортным узлом Донбасса. Если ВСУ отойдут из-под Покровска, то россияне получат плацдарм с бетонными укреплениями для атаки на Днепропетровскую область.

Медиа отметило, что несмотря на месяцы обстрелов в Покровске уцелело много домов и его можно было бы долгое время оборонять. По словам украинского офицера, имя которого не указывается, в город долгое время не поступало достаточное количество запасов: иногда они не поступали в течение нескольких дней. Кроме того, он говорил об "ошибках командования". По мнению военного, ВСУ вскоре придется отойти из города.

Відео дня

"Для него падение города — это вопрос "дней, возможно, максимум две недели", — привело Le Monde слова офицера.

Бои за Покровск — ситуация по состоянию на 4 ноября, карта DeepState Фото: DeepState

Собеседник журналистов заявил, что подразделения Сил обороны удерживают здания на севере Покровска, и в тот район не заходил еще ни один россиянин. При этом вражеских солдат, по его оценкам, втрое больше, чем украинцев. Небольшие группы пробираются по городу и прячутся сразу, как слышат беспилотники. После этого их обезвреживают, но за ними приходят все новые и новые пехотинцы и операторы БпЛА.

"Я бы сказал, что их в районе втрое больше, чем нас. Их ресурсы кажутся неисчерпаемыми", — сказал он.

По мнению экс-заместителя главы Минобороны Виталия Дейнеки, которого цитирует Le Monde, если не будет приказа об отступлении, может погибнуть много украинских бойцов. В то же время потеря Покровска и Мирнограда грозит "эффектом домино", когда в обороне появится "дыра", а россияне закрепятся в фортификациях, которые ранее принадлежали украинцам, заявил бывший топ-чиновник. Кроме того, Le Monde напомнило о части Донбасса, расположенной севернее: по мнению авторов статьи, если падет Покровск, появится угроза и для этого региона.

Бои за Покровск — ситуация по состоянию на 6 ноября

Отметим, накануне, 5 ноября, появилось заявление Генштаба ВСУ по ситуации в Покровске. Командование сообщило, что на данном отрезке фронта нет окружения украинских подразделений.

Между тем о боях в Покровске рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010), генерал-лейтенант Игорь Романенко. Военный эксперт согласился, что окружения пока нет, но логистические пути Сил обороны находятся под огневым контролем противника. Кроме того, он объяснил, чем закончилась спецоперация ГУР МОУ в Покровске. По его словам, спецназовцы пробили коридор на западе города и удерживали позиции, пока туда не подошли другие подразделения.

Напоминаем, 5 ноября появилась оценка немецкого издания Bild относительно событий в Покровске: журналисты рассказали об угрожающей ситуации для бойцов, которые находятся возле Мирнограда.