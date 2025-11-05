"Огневой охват" Покровска: чем закончилась операция ГУР между "клиньями" ВС РФ, — генерал (видео)

Российская Федерация развернула пропагандистскую кампанию, чтобы убедить украинцев в плохой ситуации в Покровске, уверен военный эксперт. Город действительно находится в "серой" зоне и в "огневом мешке". При этом в населенный пункт отправили спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которому удалось выполнить задание командования по логистике.

В Покровске есть полуокружение, но полного охвата территории нет, сказал заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010), генерал-лейтенант, Игорь Романенко в эфире телеканала "Новости.Live". Чтобы не дать россиянам замкнуть "кольцо", в зоне боевых действий работают бойцы ГУР, а также Национальной гвардии и других частей Сил обороны. Врага пытаются остановить к западу от Покровска, а также возле Родинского. Украинское командование пытается сделать все, чтобы окружение не произошло, пояснил генерал.

Бои в Покровске — комментарий Романенко см. с 2:00

Романенко отметил, что физического окружения Покровска нет, но город полностью в "серой" зоне и находится под огневым контролем ВС РФ. На карте боевых действий видно "вклинение" на севере и юге, в пространство между ними простреливается дронами, артиллерией.

"Российские подразделения идут навстречу друг другу, чтобы замкнуть, перерезать логистические пути и таким образом выполнить то, о чем уже давно говорит их пропаганда", — прозвучало в эфире.

На западе и северо-западе Покровска высадилось спецподразделение ГУР для того, чтобы удержать транспортный узел, который с юга атаковали российские подразделения, уточнил эксперт. Романенко озвучил результат работы спецназовцев: они удержали позиции и тем временем подошли другие части Сил обороны, которые будут защищать логистику.

"Высокопрофессиональный, подготовленный небольшой отряд пробил коридор, тогда подошли еще дополнительные наши силы и улучшили ситуацию на дорогах, по которым проводится логистическое обеспечение. Будет перерезана логистика, долго внутри не продержатся, это рискованно", — подытожил он.

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 30 октября Фото: DeepState

Бои в Покровске — детали

Отметим, 4 ноября пресс-служба ГУР опубликовал кадры спецоперации, которую провели в Покровске. На коротком видео показали высадку и первые столкновения на западных окраинах города рядом с трассой. В кадр попали моменты ударов по убежищах противника, попадание дронов. Командование заявило, что удалось пробить логистический коридор, которому угрожали россияне.

Между тем 5 ноября немецкое издание Bild пообщалось с топ-офицером ВСУ, который дал оценку ситуации в Покровске. По его словам, ситуация сложная и подразделениям в Мирнограде очень трудно выйти из местности, которая полностью простреливается дронами ВС РФ.

Напоминаем, днем 5 ноября Генштаб ВСУ рассказал о боях в Покровске и о том, удалось ли россиянам заблокировать ключевой город на Донбассе.