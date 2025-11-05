Покровск под контролем ВСУ: украинские подразделения не окружены и отражают атаки врага, — Генштаб

Украинские войска успешно отбили попытки врага закрепиться в городе Покровск, уничтожив 26 оккупантов и ранив еще 64 за минувшие сутки. Одновременно продолжается Добропольская операция, во время которой украинские штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях до 700 метров и освободили почти 189 км² территории.

Как сообщает Генштаб ВСУ, окружения украинских подразделений в регионе нет, а меры обороны направлены на блокирование и сдерживание попыток врага просачиваться в город. Военные активно противодействуют группам противника, которые пытаются закрепиться на позициях в Покровске.

В самом городе украинские силы осуществляют поисково-ударные операции, привлекая штурмовые подразделения 425-й отдельной штурмовой бригады, операторов СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, Национальную гвардию и ГУР МОУ. Кроме того, дополнительно усилены части, непосредственно обороняющие город.

За прошедшие сутки наши войска ликвидировали 26 российских оккупантов и ранили еще 64, а также уничтожили или повредили 58 укрытий вражеской пехоты в Покровске и его окрестностях. С начала недели общие потери противника на Покровском направлении составляют 249 человек (из них 159 безвозвратно), 7 пунктов управления БпЛА, 26 единиц автомобильной и мото-техники, танк и боевую бронированную машину.

Параллельно украинские войска работают над укреплением флангов обороны агломерации и обеспечением безопасности логистических маршрутов. Продолжается Добропольская операция: за минувшие сутки штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях от 100 до 700 метров. Всего с начала операции, по состоянию на 5 ноября 2025 года, уже освобождено 188,9 км² территории и зачищено от диверсионно-разведывательных групп противника 249,9 км².

Кроме этого, как говорится в отчете Генштаба, украинские войска на Покровском направлении остановили 52 штурмовые атаки врага в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка и Дачное.

Карта боевых действий на Покровском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что российские войска ежедневно присылают в Покровск мелкие штурмовые группы по 2-3 человека, чтобы помешать украинским операторам дронов.

Также аналитик BILD Юлиан Рёпке отмечает, что Россия стремится захватить Покровск из-за его тактического и символического значения, используя город для укрытия и логистики.