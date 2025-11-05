Покровськ під контролем ЗСУ: українські підрозділи не оточені та відбивають атаки ворога, — Генштаб

Українські війська успішно відбили спроби ворога закріпитися в місті Покровськ, знищивши 26 окупантів та поранивши ще 64 за минулу добу. Одночасно триває Добропільська операція, під час якої українські штурмові підрозділи просунулися на окремих напрямках до 700 метрів і звільнили майже 189 км² території.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, оточення українських підрозділів у регіоні немає, а заходи оборони спрямовані на блокування та стримування спроб ворога просочуватися в місто. Військові активно протидіють групам противника, які намагаються закріпитися на позиціях у Покровську.

У самому місті українські сили здійснюють пошуково-ударні операції, залучаючи штурмові підрозділи 425-ї окремої штурмової бригади, операторів СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, Національну гвардію та ГУР МОУ. Крім того, додатково посилено частини, що безпосередньо обороняють місто.

Протягом минулої доби наші війська ліквідували 26 російських окупантів і поранили ще 64, а також знищили або пошкодили 58 укриттів ворожої піхоти у Покровську та його околицях. Від початку тижня загальні втрати противника на Покровському напрямку становлять 249 осіб (з них 159 безповоротно), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної та мото-техніки, танк та бойову броньовану машину.

Паралельно українські війська працюють над укріпленням флангів оборони агломерації та забезпеченням безпеки логістичних маршрутів. Продовжується Добропільська операція: за минулу добу штурмові підрозділи просунулися на окремих напрямках від 100 до 700 метрів. Загалом з початку операції, станом на 5 листопада 2025 року, вже звільнено 188,9 км² території та зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника 249,9 км².

Окрім цього, як йдеться у звіті Генштабу, українські війська на Покровському напрямку зупинили 52 штурмові атаки ворога у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка та Дачне.

Карта бойових дій на Покровському напрямоку Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що російські війська щодня надсилають до Покровська дрібні штурмові групи по 2–3 особи, щоб завадити українським операторам дронів.

Також аналітик BILD Юліан Рьопке зазначає, що Росія прагне захопити Покровськ через його тактичне та символічне значення, використовуючи місто для укриття та логістики.