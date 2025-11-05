ЗС РФ змінили тактику: ISW пояснив, як росіяни так швидко просунулись у Покровську (карти)

Російські війська досягли просувань у Покровську завдяки системним діям, спрямованим на обмеження роботи українських дронів та виснаження оборони в місті. Аналітики відзначають, що ці успіхи стали можливими після кількох місяців методичного перехоплення безпілотників і впровадження тактики малих штурмових груп, що завдають постійного тиску на українські позиції.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), нинішні просування російських сил у Покровську — це результат майже дворічної кампанії із захоплення міста, підкріпленої п’ятимісячною операцією з так званого повітряного бойового перехоплення. Основна мета цих дій — послабити українську оборону, зруйнувати логістичні маршрути та позбавити українські підрозділи можливості використовувати безпілотники як ключовий елемент бойового управління.

За даними українських військових, російська армія щодня відправляє до Покровська десятки дрібних штурмових груп, укомплектованих по 2–3 військовослужбовці. Вони намагаються проникати у район розташування українських операторів дронів і вступати з ними у ближні бої, фактично не даючи змоги запускати безпілотники. Це призводить до того, що українські підрозділи нерідко змушені витрачати ресурси на стримування таких груп замість виконання розвідувальних і ударних дронових операцій.

21 місяць наступу РФ у Покровську: контроль території, лютий 2024 — листопад 2025 Фото: ISW

Український військовий аналітик Костянтин Машовець пояснює, що російське командування вибудувало трирівневу модель інфільтрації. Спершу визначаються українські лінії підвозу та зв’язку, позиції операторів дронів і точки їх запуску. Після цього підрозділи спецпризначення проводять раптові атаки для створення проломів у обороні. На фінальному етапі задіюються численні штурмові групи малого складу, які намагаються закріпитися на захоплених ділянках, навіть попри значні втрати.

ISW зазначає, що російським силам знадобилося 21 місяць, щоб просунутися приблизно на 39 кілометрів від Авдіївки до Покровська. Після невдалих спроб фронтального прориву навесні 2024 року росіяни змінили тактику та восени почали обхідні маневри. Проте саме українська мережа дронів тоді стримувала просування на цьому напрямку до середини 2025 року.

Чому Росії вдалося просунутися у Покровську

Ситуація змінилася влітку 2025-го, коли Росія почала ефективніше перехоплювати українські дрони та завдавати ударів по тилових маршрутах. На Покровському напрямку було розгорнуто підрозділи Центру передових безпілотних технологій "Рубікон", метою якого стало знищення українських операторів дронів і виявлення українських логістичних шляхів. Також російські війська почали широко використовувати FPV-дрони зі збільшеною дальністю та термобаричними боєприпасами.

Проте ISW наголошує, що подібну тактику складно повторити на інших ділянках фронту. Міська забудова Покровська дала російським групам додаткові можливості для укриття, а захоплення міста потребувало значних людських і матеріальних ресурсів. На напрямку Куп’янська російським силам не вдалося досягти подібного ефекту через відкритий ландшафт і меншу концентрацію ресурсів.

Кампанія Росії у Покровську: зміни контролю з лютого 2024 по листопад 2025 Фото: ISW

Станом на початок листопада російські війська продовжують просування в північних та північно-західних районах Покровська, утримуючи окремі позиції та намагаючись розширити контроль. Водночас за словами президента України Володимира Зеленського, оборона міста триває, а на Покровський напрямок припадає близько третини всіх боїв на фронті.

Головне управління розвідки України повідомляє, що українські підрозділи продовжують контрдії, зокрема здійснили висадку десанту на захід від Покровська та завдавали удару по штабу центру "Рубікон" в Авдіївці, що призвело до знищення його операторів та командного складу. Крім того, українські сили проводять операції на Добропільському напрямку, намагаючись послабити тиск на Покровськ та порушити логістику російських військ.

Нагадаємо, що, за словами аналітика BILD Юліана Рьопке, Росія продовжує намагатися захопити Покровськ через його тактичне та символічне значення. Зокрема, ворог планує використовувати місцеву інфраструктуру для укриття, розміщення операторів дронів і зберігання логістичних ресурсів.

Також Фокус писав, що, на думку народного депутата Юрія Костенка, Москва змінила стратегічні цілі війни й прагне окупувати Покровськ та Костянтинівку, щоб досягти адміністративних меж Донбасу.