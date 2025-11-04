Півоточення Покровська і бої за Костянтинівку: яка стратегічна ціль РФ на Донбасі, — нардеп

Москва змінила стратегічні цілі на війні й намагається окупувати Покровськ та Костянтинівку, щоб дійти до адміністративних меж Донбасу, пояснив нардеп. Росіяни проникають у Покровськ, але бригада там ще не назбиралась.

Підрозділи ЗС РФ намагаються взяти у напівкільце Покровськ та підступили до Костянтинівки, сказав у коментарі УНІАН народний депутат та секретар комітету ВР з нацбезпеки Юрій Костенко. На його думку, в одному місті ситуація більш загрозлива, ніж в іншому.

Костенко відповів на питання медіа щодо поточних планів РФ на російсько-українській війні. Політик нагадав, що Кремль починав з того, що хотів повністю окупувати України. Але з 2023 році мета Кремля дещо змінилась і стратегічними цілями стали Донецька та Луганська області в адміністративних кордонах. І на шляху цих цілей стоять, серед іншого, Покровськ та Костянтинівка, поруч з якими останнім часом відбуваються запеклі бої.

"Зараз стратегічно вони хочуть захопити весь Донбас в адміністративних кордонах. Це міста, які стали на їх шляху до виконання завдань, які були поставлені Путіну перед його армією", — сказав Костенко.

Нардеп також розповів деякі деталі бойових дій у двох ключових містах, які намагаються захопити росіяни.

Покровськ. Костенко визнав, що ситуація у місті "складна", і, щоб її виправити, командування послало спецпідрозділи ГУР, "Альфа" та інші. Росіяни заводять у Покровськ підрозділи, намагаються закріпитись і є загроза напівоточення, сказав він.

"Там ще немає цілих бригад [ЗС РФ] за кількістю, але [вороги] уже є і починають закріплятись. Найгірше — це те, що вони створюють умови для півоточення", — пролунало на відео УНІАН.

Костянтинівка. У місті поки що не має росіян, пояснив Костенко, але ситуація також складна. Підрозділи ЗС РФ поки контролюються FPV-дронами, але цілком можливо, що почнеться просування і на цьому напрямку, додав секретар комітету з нацбезпеки.

"Ситуацію поки не так критична, як для початку", — зауважив Костенко.

Бої у Покровську — що відбувається на Донбасі

На карті аналітиків проєкту DeepState показана ситуація на відтину фронту між Покровськом та Костянтинівкою. Відстань між двома точками, на які тиснуть ЗС РФ, — близько 50 км. При цьому "сіра" зона повністю накрила Покровськ, але ледь підійшла до околиць Костянтинівки. Північніше — Краматорсько-Слов'янська агломерація, яку контролює Україна: це близько 5 696 кв. км (п'ята частина Донецької області площею 26 517 кв. км).

Наступ РФ - карта фронту між Покровськом та Костянтинівкою 4 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, 4 листопада аналітики The Independent розповіли, чому Москва так прагне окупувати Покровськ. Медіа уточнило, що росіяни зібрали стотисячне військо для наступу на населений пункт, який вважають "воротами" для повної окупації Донецької області.

Нагадуємо, аналітики Bild розповів про окупацію 85% Покровська: Фокус розібрався, чи це відповідає даним українських аналітиків.