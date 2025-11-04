Оглядач Bild заявив, що ЗС РФ контролюють 85% Покровська: чому карти це заперечують

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації, ймовірно, захопили 85% Покровська, оскільки на тих територіях зовсім не видно українських військових, заявив оглядач Bild. Водночас карта бойових дій українських аналітиків не співпадає з цими оцінками, хоч конфігурація зайнятих вулиць частково така сама.

На центральних вулицях Покровська не видно збройних сутичок, бомбардувань чи ударів безпілотників, написав у соцмережі X (Twitter) оглядач німецького медіа Юліан Рьопке. Крім того, він не бачить жодних ознак контрнаступу Сил оборони на північних околицях, ідеться у дописі.

Повідомлення Рьопке з'явилось вдень 4 листопада. Оглядач пояснив, що висновки про окупацію Покровська він робить на основі геолокації кадрів бойових дій. Усі вони — на крайніх північних вулицях. Крім того, немає встановлення прапорів, щоб можна було б говорити про якісь посування.

"Російські сили вторгнення захопили приблизно 85% Покровська без жодних ознак того, що український "контрнаступ" на півночі міста змінив би ситуацію на місцях", — написав оглядач.

Відео дня

На карті Рьопке бачимо, що карта Покровська майже повністю залита кольором, який означає підконтрольність ЗС РФ. Є вузька ділянка у центральному районі, та кілька вулиць з приватною забудовою, вільних від росіян. За припущеннями оглядача, точаться бої за контроль над північними районами населеного пункту.

Бої у Покровську — карта Bild з вулицями, підконтрольним ЗС РФ 4 листопада Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Бої у Покровську — що кажуть аналітики

Тим часом вдень 4 листопада аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій на сході. Перед оновленням у Покровську були вулиці на південь від автошляху Т0504, які ще не потрапляли у "сіру зону". Після оновлення росіян помічали майже в усіх районах міста: на південь та на північ від автотраси та залізниці. Є лише невеликі ділянки на північних околицях, у яких діють бійці ЗСУ: у районі вулиць Свободи та Кошового, від, умовно, провулку Полтавського до Сервісного центру МВС 1444. Крім того, 4 листопада з'явились нові червоні зони — на заході Покровська та південніше Мирнограда (у Московському).

По карті можна встановити, що площа, повністю окупована росіянами, — 3,58 кв. км, а "сірої зони" — приблизно 13,64 кв. км. Згідно з даними аналітиків, площа, на якій перебувають або яку контролюють ЗС РФ, — приблизно 17,2 кв. км, а це 78% від усієї площі міста 22 кв. км (по карті). Невідповідність з даними Рьопке — 7%, і водночас він вважає "сіру зону" повністю підконтрольною росіянам.

Бої у Покровську — карта DeepState з вулицями, підконтрольними ЗС РФ 4 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, зранку 4 листопада ГУР Міноборони опублікувало кадри висадження спецпризначенців у Покровську. Загін Тимура висадився з гелікоптера на західних околицях міста у районі стели, на якій кількома днями раніше росіяни вивісили свій прапор. OSINTери встановили, що бої велися у районі заводу "Електродвигун" (48.29378701105972, 37.1288973131775) та Дмитрівського геологорозвідувального управління (48.29436518708085, 37.1346157826745). Після десантування бійці пробрались на визначені об'єкти, знешкоджували солдат противника і прорвали логістичний коридор, який заблокували росіяни, повідомили у розвідці.

Нагадуємо, 4 листопада західні аналітики пояснили, навіщо ЗС РФ так наполегливо наступають на Покровськ.