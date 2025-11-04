Обозреватель Bild заявил, что ВС РФ контролируют 85% Покровска: почему карты это отрицают

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, захватили 85% Покровска, поскольку на тех территориях совсем не видно украинских военных, заявил обозреватель Bild. При этом карта боевых действий украинских аналитиков не совпадает с этими оценками, хотя конфигурация занятых улиц частично такая же.

На центральных улицах Покровска не видно вооруженных столкновений, бомбардировок или ударов беспилотников, написал в соцсети X (Twitter) обозреватель немецкого медиа Юлиан Рёпке. Кроме того, он не видит никаких признаков контрнаступления Сил обороны на северных окраинах, говорится в заметке.

Сообщение Рёпке появилось днем 4 ноября. Обозреватель пояснил, что выводы об оккупации Покровска он делает на основе геолокации кадров боевых действий. Все они — на крайних северных улицах. Кроме того, нет установки флагов, чтобы можно было говорить о каких-то продвижениях.

"Российские силы вторжения захватили около 85% Покровска без всяких признаков того, что украинское "контрнаступление" на севере города изменило ситуацию на местах", — написал обозреватель.

На карте Рёпке видим, что карта Покровска почти полностью залита цветом, который означает подконтрольность ВС РФ. Есть узкий участок в центральном районе, и несколько улиц с частной застройкой, свободных от россиян. По предположениям обозревателя, идут бои за контроль над северными районами населенного пункта.

Бои в Покровске — карта Bild с улицами, подконтрольным ВКС РФ 4 ноября Фото: Twitter / Джуліан Рьопке (Julian Röpcke)

Бои в Покровске — что говорят аналитики

Между тем днем 4 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий на востоке. Перед обновлением в Покровске были улицы к югу от автодороги Т0504, которые еще не попадали в "серую зону". После обновления россиян замечали почти во всех районах города: к югу и к северу от автотрассы и железной дороги. Есть лишь небольшие участки на северных окраинах, в которых действуют бойцы ВСУ: в районе улиц Свободы и Кошевого, от, условно, переулка Полтавского до Сервисного центра МВД 1444. Кроме того, 4 ноября появились новые красные зоны — на западе Покровска и южнее Мирнограда (в Московском).

По карте можно установить, что площадь, полностью оккупированная россиянами, — 3,58 кв. км, а "серой зоны" — около 13,64 кв. км. Согласно данным аналитиков, площадь, на которой находятся или которую контролируют ВС РФ, — около 17,2 кв. км, а это 78% от всей площади города 22 кв. км (по карте). Не соответствие с данными Рёпке — 7%, и при этом он считает "серую зону" полностью подконтрольной россиянам.

Бои в Покровске — карта DeepState с улицами, подконтрольным ВС РФ 4 ноября Фото: DeepState

Отметим, утром 4 ноября ГУР Минобороны опубликовало кадры высадки спецназовцев в Покровске. "Отряд Тимура" высадился с вертолета на западных окраинах города в районе стелы, на которой несколькими днями ранее россияне вывесили свой флаг. OSINTеры установили, что бои велись в районе завода "Электродвигатель" (48.29378701105972, 37.1288973131775) и Дмитровского геологоразведочного управления (48.29436518708085, 37.1346157826745). После десантирования бойцы пробрались на определенные объекты, обезвреживали солдат противника и прорвали логистический коридор, который заблокировали россияне, сообщили в разведке.

Напоминаем, 4 ноября западные аналитики объяснили, зачем ВС РФ так настойчиво наступают на Покровск.