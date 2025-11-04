ГУР в Покровске: разведка показала, как пробила наземный коридор в важном районе (видео)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало видео спецоперации в одном из важных районов Покровска. На первых кадрах — стела неподалеку от города, на которой россияне вывесили свой флаг, впоследствии уничтоженный бойцами Сил обороны.

Бои в Покровске ведет "Спецподразделение Тимура", сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Объясняется, что удалось пробить коридор и улучшить логистику в одном из районов Покровска. Бойцы высадились и с боями добрались в нужную точку, где встретилось с другими отрядом спецназовцев, доложило ГУР МОУ.

На видео спецоперации показали момент высадки с вертолета около десятка спецназовцев. После этого появились кадры ударов по тайникам диверсантов ВС РФ. Среди прочего, их выслеживали и взрывали с помощью дронов. ГУР проинформировало, что, кроме "спецподразделения Тимура", действуют другие отряды: их названия пока скрывают из соображений безопасности. Также уточняется, что работают и другие части Сил обороны Украины.

Відео дня

"Продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР", — говорится в сообщении пресс-службы разведки.

Бои в Покровске — детали появления ГУР

Отметим, о боях в Покровске с участием ГУР стало известно 1 ноября. Сначала в сети появился скриншот, как выяснилось, сегодняшнего видео с моментом приземления вертолета и высадкой десанта. Позже опубликовали фото с главой ГУР Кириллом Будановым в точке недалеко от линии фронта. Указывалось, что, вероятно, Буданов лично руководит спецоперацией в Покровске. Майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук в своем Telegram-канале "Голос майора" отметил совпадение: когда опубликовали информацию о Буданове, его не было на встрече президента Украины Владимира Зеленского.

Фокус писал о ситуации в Покровске по состоянию на 3 ноября. Военнослужащий с позывным "Гусь" из 68-й бригады 9 армейского корпуса рассказал, что малые диверсионные группы ВС РФ появились почти во всех районах города. Кроме того, враг закрепился в районах Солнечном, Лазурном, Шахтерском. Аналитики проекта DeepState показали изменения на линии фронта в Покровске: россияне продвинулись на юго-западе на расстояние около 1-3 км.

Между тем комбат подразделения БпЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый" добавил, что россияне в Покровске распространяют хаос вопреки планам украинского командования восстановить четкую линию разграничения.

Напоминаем, 3 ноября украинская военная объяснила, почему, по ее мнению, армия РФ получает преимущество на поле боя.