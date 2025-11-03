Почему теряется Покровск и все хуже на Днепропетровщине: "отстаем от РФ", — военная

Средства поражения Вооруженных сил Российской Федерации создали "серую зону" на расстоянии не 1-3 км, а 20 км от линии боевого соприкосновения, написала военная. Поэтому в Покровске операторы дронов оказываются на передней линии и контактируют с российскими диверсантами, а в Днепропетровской области фронт все отступает.

Украинская армия на сегодня проигрывает российской, написала боевой медик Екатерина Зарембо на странице Facebook. Военная описала ситуацию на линии фронта и объяснила, что оружие ВС РФ без проблем достает на расстоянии 20 км и бьет по гражданским авто, которые просто едут по трассе, например, на Изюм. Между тем бойцы ВСУ, которые воюют на Покровском и Александровском направлении имеют проблемы с количеством и качеством оружия, говорится в заметке.

Зарембо в первую очередь вспомнила о килзоне, появление которой на линии фронта проанализировали на проекте Texty. В этой зоне, шириной до 10 км, перемешаны позиции ВСУ и ВС РФ. От такой ситуации страдают, например, операторы дронов, которые работают в Покровске. Ранее считалось, что у них впереди позиции пехоты. А теперь они попадают не только под вражеские обстрелы, но и отбиваются от российских диверсантов.

Відео дня

Следующий вопрос, который затронула военная, — это так называемая "серая зона". Согласно одной версии, это территория, на которой не определено, кто ее контролирует: на карте аналитиков DeepState — полоса у линии боевого соприкосновения, которая тянется от 800 м до 3 км. Автор поста предлагает еще одно определение: зона досягаемости ударов артиллерии, КАБов, дронов — это "щупальца войны". Чтобы понять размеры этих "щупальцев", следует отложить от линии боев 20 км, ведь на такое расстояние могут добраться вражеские беспилотники. Если такое сделать, то можно сильно удивиться, говорится в заметке.

Бои в Покровске — комментарий относительно серой зоны Фото: Скриншот

Далее Екатерина объяснила, что россияне в высоком темпе наращивают возможности своего оружия. В частности, КАБы летят все дальше и достают уже до Полтавской области. Вместе с тем идет продвижение ВС РФ на участках фронта, о которых не всегда вспоминают в медиа. Например, сложно в Днепропетровской области. В июле экипаж медиков работал на позициях, которые сегодня в оккупации (Вербово-Вишневое-Першотравневое), ближайшее село Покровское полностью без людей и разбито (20 км до линии боев), а город, из которого можно подъезжать для работы, — едва ли не Павлоград (70 км).

Бои в Покровске — комментарий относительно темпов продвижения ВС РФ Фото: Скриншот

"Наблюдаю я такое: по состоянию на сейчас мы проигрываем. Совершенно точно — технологически. Ну, давайте называть это менее травматичным словом "отстаем". Но самоуспокоение не поможет", — написала Зарембо.

Военная также высказалась относительно того, как улучшить ситуацию. По ее словам, ВСУ следует развивать технологическое преимущество над ВС РФ. При этом важно и количество, и качество новых средств поражения. Также отмечается, что важно и количество людей, но в данном контексте имеет значение, чтобы они имели оружие, подытожила она.

Бои в Покровске — комментарий относительно методов улучшения ситуации Фото: Скриншот

Бои в Покровске — детали

Отметим, Фокус писал о ситуации в Покровске и о появлении российских подразделений на улицах города. Боец 68 бригады ВСУ рассказал, что враг пробрался почти во все районы и закрепился в трех важнейших на юге. Тем временем аналитики DeepState обновили данные на карте и показали продвижение россиян на расстояние до 3 км в сторону села Гришино.

Напоминаем, военный эксперт заявил, что планы ВС РФ в Покровске похожи на наступление на Мариуполь, а бои ведутся по новой тактике.