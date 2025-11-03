Что спасет Покровск: РФ хотела устроить "второй Мариуполь", — аналитик (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации планировали в Покровске заблокировали подразделения Сил обороны и повторить события Мариуполя, считает аналитик. При этом уличные бои не будут напоминать Бахмут, потому что россияне придумали новую тактику. Чтобы справиться с выдумками россиян, туда отправили спецназ Главного управления разведки и операторов дронов Сил беспилотных систем. Именно от этих подразделений зависит, удержит ли Украина город.

Россияне хотели бы окружить в Покровске большую группировку Сил обороны, пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфир медиа NV. Этот план не удался благодаря действиям бойцов ВСУ, которые обрезали прорыв ВС РФ на Доброполье. Поскольку возвращать позиции значительно труднее, чем оборонять, то командование СОУ отправило на помощь новые подразделения. По мнению аналитика, ситуацию могут улучшить два фактора. Первый — высокий уровень подготовки этих подразделений, второй — дроны "Птиц Мадьяра" должны оказаться лучше дронов россиян.

Бои в Покровске - комментарий Лакийчука см. с 7:20

Лакийчук отметил, что в Покровске россияне использовали тактику "просачивания", и поэтому город даже не в "серой зоне", а превратились в "вышиванку" — путаницу позиций ВСУ и ВС РФ. Поскольку такую тактику можно отнести к методам спецназовцев, то Генштаб ВСУ в ответ отправил бойцов ССО и ГУР.

"Судьба Покровска зависит от двух факторов: уровня подготовки подразделений и того, чьи дроны — наши "птицы Мадьяра" или их — окажутся лучше", — сказал он.

По мнению аналитики, под Покровском Силы обороны должны нанести ВС РФ максимальные потери. Если так произойдет, то враг будет иметь меньше возможности наступать на других отрезках фронта — на Константиновку или Дружковку.

"Это вопрос не только военный, но и личного престижа для Герасимова и Путина", — подчеркнул Лакийчук.

Бои в Покровске — детали

Аналитики проекта DeepState 1-2 ноября обновили линию боев в Покровске. На карте проекта появились новые красные зоны, которые означают, что россияне там уже не просто фиксируются, а закрепились. Речь идет о дальнейшем продвижении ВС РФ юго-западнее города между Первым Мая и Котлиным. Появился новый километровый выступ в направлении трассы Е50 и в окрестностях возле городского кладбища, показали аналитики. Расстояние между внешними выступами, которые охватывают Покровско-Мирноградскую агломерацию — около 11 км по "красной" зоне и около 3-6 км по "серой".

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 3 ноября Фото: DeepState

Отметим, 31 октября Фокус о боях в Покровске и о характере продвижения ВС РФ внутри города. Как пояснил аналитик DeepState, россиян фиксируют по всему населенному пункту и поэтому на карте территорию обозначают "серым". Этот цвет означает, что врага заметили, но он еще не закрепился. По состоянию на 31 октября россияне закрепились на двух улицах на окраине Покровска: 2 ноября "красная" зона разрослась.

Между тем в сети появились фото высадки украинских спецназовцев в Покровске. На фото — вертолет, который высадил около 11 бойцов. Кроме того, тогда же опубликовали фото главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, который, вероятно, лично отправился исправлять ситуацию в Покровске.

Напоминаем, 2 ноября аналитики Института изучения войны рассказали, что происходит с российскими подразделениями, которые командование бросило на штурм Покровска.