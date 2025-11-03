Що врятує Покровськ: РФ хотіла влаштувати "другий Маріуполь", — аналітик (відео)

Збройні сили Російської Федерації планували у Покровську заблокували підрозділи Сил оборони та повторити події Маріуполя, вважає аналітик. Водночас вуличні бої не нагадуватимуть Бахмут, бо росіяни вигадали нову тактику. Щоб впоратись з вигадками росіян, туди відправили спецназ Головного управління розвідки та операторів дронів Сил безпілотних систем. Саме від цих підрозділів залежить, чи втримає Україна місто.

Росіяни хотіли б оточити в Покровську велике угрупування Сил оборони, пояснив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в ефірі медіа NV. Цей план не вдався завдяки діям бійців ЗСУ, які обрізали прорив ЗС РФ на Добропілля. Оскільки повертати позиції значно важче, ніж обороняти, то командування СОУ відправило на допомогу нові підрозділи. На думку аналітика, ситуацію можуть покращити два чинники. Перший — високий рівень підготовки цих підрозділів, другий — дрони "Птахів Мадяра" мають виявитись кращими за дрони росіян.

Бої в Покровську — коментар Лакійчука див. із 7:20

Лакійчук зауважив, що в Покровську росіяни використали тактику "просочували", і через те місто навіть не в "сірій зоні", а перетворилось у "вишиванку" — плутанину позицій ЗСУ та ЗС РФ. Оскільки таку тактику можна віднести до методів спецпризначенців, то Генштаб ЗСУ у відповідь відправив бійців ССО та ГУР.

"Доля Покровська залежить від двох факторів: рівня підготовки підрозділів і того, чиї дрони — наші "птахи Мадяра" чи їхні — виявляться кращими", — сказав він.

На думку аналітика, під Покровськом Сили оборони мають завдати ЗС РФ максимальних втрат. Якщо так відбудеться, то ворог матиме менше спроможності наступати на інших відтинках фронту — на Констянтинівку чи Дружківку.

"Це питання не лише воєнне, а й особистого престижу для Герасімова і Путіна", — наголосив Лакійчук.

Бої у Покровську — деталі

Аналітики проєкту DeepState 1-2 листопада оновили лінію боїв у Покровську. На карті проєкту з'явились нові червоні зони, які означають, що росіяни там вже не просто фіксуються, а закріпились. Ідеться про подальше просування ЗС РФ на південний захід від міста між Першим Травня та Котлиним. З'явився новий кілометровий виступ у напрямку траси Е50 та на околицях біля міського цвинтаря, показали аналітики. Відстань між зовнішніми виступами, які охоплюють Покровсько-Мирноградську агломерацію — орієнтвно 11 км по "червоній" зоні та приблизно 3-6 км по "сірій".

Бої у Покровську — ситуація станом на 3 листопада Фото: DeepState

Зазначимо, 31 жовтня Фокус писав про бої у Покровську і про характер просування ЗС РФ всередині міста. Як пояснив аналітик DeepState, росіян фіксують по всьому населеному пункту і тому на карті територію позначають "сірим". Цей колір означає, що ворога помітили, але він ще не закріпився. Станом на 31 жовтня росіяни закріпились на двох вулицях на околиці Покровська: 2 листопада "червона" зона розрослась.

Тим часом у мережі з'явились фото висадження українських спецпризначенців у Покровську. На фото — вертоліт, який висадив орієнтовно 11 бійців. Крім того, тоді ж опублікували фото очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, який, ймовірно, особисто рушив виправляти ситуацію у Покровську.

Нагадуємо, 2 листопада аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що відбувається з російськими підрозділами, які командування кинуло на штурм Покровська.