Буданов теж там: Сирський побував на Покровському напрямку і заперечив оточення міста

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що нині найважча ситуація — на Покровському напрямку. Однак він заперечив блокування Покровська і Мирнограда, наголосивши, що там працюють зведені групи Сил оборони, в тому числі Головного управління розвідки.

"У Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, робимо все для здійснення логістики", — заявив генерал 1 листопада.

Він повідомив, що заслухав доповіді командирів щодо ситуації на Покровському напрямку, "де зараз найважче". Там триває комплексна операція зі знищення та витіснення ЗС РФ з міста Покровськ. Сирський підкреслив, що "основний тягар" лежить на плечах підрозділів Збройних сил, зокрема операторів безпілотних систем і штурмовиках.

"Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України", — зауважив він.

Про висадку десанту, про яку повідомлялось у ЗМІ, головнокомандувач прямо не згадав. Однак на фото з публікації можна помітити голову ГУР Кирила Буданова.

"Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу. Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ — тримаємо. Мирноград — тримаємо", — підкреслив генерал.

Він окремо наголосив, що у таких складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами на фронті та скоординоване виконання поставлених завдань. Сирський повідомив, що оборону Покровсько-Мирноградської агломерації підтримали додатковими підрозділами, озброєнням і технікою. Він подякував за роботу солдатам, сержантам та офіцерам.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов попередив, що Росія спланувала дві криваві операції проти цивільних у Покровську. У злочинах збираються звинуватити українські Сили оборони.

У Міноборони РФ заявили, що нібито запобігли висадці десанту ГУР у Покровську й ліквідували групу з 11 осіб. Джерела ЗМІ спростували цю інформацію, назвавши черговою брехнею окупантів.