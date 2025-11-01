Буданов тоже там: Сырский побывал на Покровском направлении и опроверг окружение города

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский подтвердил, что сейчас самая тяжелая ситуация — на Покровском направлении. Однако он отрицает блокирование Покровска и Мирнограда, подчеркнув, что там работают сводные группы Сил обороны, в том числе Главного управления разведки.

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", — заявил генерал 1 ноября.

Он сообщил, что заслушал доклады командиров по ситуации на Покровском направлении, "где сейчас тяжелее всего". Там продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению ВС РФ из города Покровск. Сырский подчеркнул, что "основная тяжесть" лежит на плечах подразделений Вооруженных сил, в частности операторов беспилотных систем и штурмовиках.

Відео дня

"Также, по моему распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины", — отметил он.

О высадке десанта, о которой сообщалось в СМИ, главнокомандующий прямо не упомянул. Однако на фото из публикации можно заметить главу ГУР Кирилла Буданова.

"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса. Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск — держим. Мирноград — держим", — подчеркнул генерал.

Он отдельно подчеркнул, что в таких сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями на фронте и скоординированное выполнение поставленных задач. Сырский сообщил, что оборону Покровско-Мирноградской агломерации поддержали дополнительными подразделениями, вооружением и техникой. Он поблагодарил за работу солдат, сержантов и офицеров.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев предупредил, что Россия спланировала две кровавые операции против гражданских в Покровске. В преступлениях собираются обвинить украинские Силы обороны.

В Минобороны РФ заявили, что якобы предотвратили высадку десанта ГУР в Покровске и ликвидировали группу из 11 человек. Источники СМИ опровергли эту информацию, назвав очередной ложью оккупантов.