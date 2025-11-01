Спецназовцев Буданова в Покровске якобы "уничтожили": Минобороны РФ врет, — СМИ

В Министерстве обороны РФ заявили, что якобы уничтожили разведчиков, которые пытались высадиться с вертолета вблизи Покровска. Однако в СМИ информируют, что стабилизационные мероприятия с участием Главного управления разведки в городе продолжаются.

Россиян заверили, что ВС РФ якобы предотвратили высадку десанта ГУР. Отмечается, что эта "попытка" происходила примерно в километре к северо-западу от окраины Покровска в Донецкой области. Об этом известно из сводки вражеского Минобороны, опубликованной 1 ноября.

"Все 11 человек, которые высадились с вертолета, уничтожены", — заявили в министерстве.

Однако источники "РБК-Украина" эту информацию отрицают. Неназванный собеседник сообщил, что сообщения российской пропаганды об окружении Покровска и уничтожении десанта ГУР — это очередная ложь оккупантов.

Десант в Покровске: что известно

Источники "Суспільне" в Силах обороны сообщили, что 31 октября спецподразделения ГУР начали десантную операцию в Покровске, которой лично руководит руководитель разведки Кирилл Буданов. Спецназовцы вошли в районы, которые считаются стратегически важными для логистики. Были привлечены несколько вертолетов.

Відео дня

В Reuters со ссылкой на источники в украинской армии передали, что спецназовцы высадились еще несколько дней назад, использовав Black Hawk.

1 ноября майор ВСУ Андрей Ткачук опубликовал фото генерала Буданова в районе Покровска. В соцсетях также обратили внимание на то, что он не появился на совещании у президента, на которое были приглашены руководители других спецслужб. Корреспондент Оливер Кэрролл обнародовал кадры высадки десанта.

Напомним, журналисты западных СМИ начали получать "приглашения" от оккупантов в Покровск и Купянск. Отказ ехать в города, где идут бои, россияне называют "проявлением трусости".