Буданов лично руководит операцией ГУР в Покровске: в сети опубликовали доказательство (фото, видео)

Майор Вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук обнародовал фотоподтверждение того, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов лично сопровождает свои подразделения в районе Покровска. В сети обратили внимание на то, что он не появился на совещании у президента Владимира Зеленского.

"Буданов со своим спецназом был замечен на пути в Покровск. Сразу стало понятно, что будут какие-то особые мероприятия", — заметил офицер в своем Telegram-канале "Голос Майора" 1 ноября, опубликовав фото с генералом.

Фото Кирилла Буданова в районе Покровска Фото: Соцсети

В Telegram-канале "Труха" передали, что их источники подтверждают: Буданов действительно находится в Покровске.

Кроме того, авторы контента обратили внимание на то, что руководитель ГУР отсутствовал на совещании у президента 31 октября, хотя там появились главы других спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки.

Поздно вечером 31 октября корреспондент The Economist Оливер Кэрролл опубликовал видео, на котором видно десант вертолетов в районах, о контроле над которыми заявляют в РФ. Он отметил, что украинская разведка "проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска" для восстановления ключевых логистических линий.

Источники "РБК-Украина" в Силах обороны подтвердили информацию о проведении разведкой контратаки и подлинность видео, которое распространил Кэрролл в соцсетях.

Напомним, в "Суспільному" со ссылкой на источники в Силах обороны сообщили, что 31 октября спецподразделения ГУР начали сложную десантную операцию в Покровске. Районы, куда вошли разведчики, считаются стратегически важными для логистики. К операции были привлечены несколько вертолетов, ею лично руководит генерал Кирилл Буданов.

Reuters со ссылкой на несколько украинских военных источников передали, что Украина борется за стабилизацию ситуации в стратегически важном городе. По данным СМИ, еще несколько дней назад спецназовцы высадились в Покровске, использовав Black Hawk.