Битва за Покровск: спецподразделения ГУР начали сложную десантную операцию, — СМИ

31 октября специальные подразделения сил Главного управления разведки начали сложную десантную операцию в Покровске, где продолжается серьезная битва за город.

Штурмовые подразделения и авиация ГУР уже вошли в те районы Покровска, которые российское военное командование считало захваченными под собственный контроль. Об этом вечером сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

Источник также сообщил медиа о том, что штурмовые подразделения зашли на территорию районов Покровска, которые генералы ВС РФ объявили "захваченными". Стоит заметить, что утром 31 октября аналитики DeepState обновили карту боевых действий, показав, что российские военные полностью контролируют еще один участок в городе — дома вдоль улиц Привольная и Ленинградская на южных окраинах.

Відео дня

Как пишет издание, указанные районы, куда вошли спецподразделения ГУР, считаются стратегически важными для логистики украинской армии. К сложной десантной операции военные привлекли несколько вертолетов.

Также "Суспільне" сообщило, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов находится на месте и лично осуществляет управление операцией.

Ситуация в Покровске: что известно о боях в городе

30 октября военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова сообщила о "более чем критической" ситуации в Покровске. По ее словам, украинские подразделения заблокированы в районе села Лысовка, Сухой Яр и Новопавловка.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" 30 октября также рассказал, что российская армия прорывается вглубь Покровска и закрепляется в зданиях. Пленные военнослужащие ВС РФ сообщают, что получили приказ "зачищать всех". В то же время противник жаловался на значительные потери из-за собственных обстрелов, а также на налеты украинских беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября опроверг окружение Сил обороны в Покровске, заявив, что за город идет серьезная битва.

Напомним, 31 октября издание Atlantic Council писало, что бои за Покровск демонстрируют главную проблему Украины в войне с Россией.

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ 30 октября сообщали, что россияне хотят "выдать желаемое за действительное" и показали, как уничтожают врага в Покровске.