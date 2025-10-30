"Подразделения заблокированы": военкор заявила о "более чем критической" ситуации в Покровске

Военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что украинская пехота осталась позади оккупантов, которые просочились в Покровск. Она предположила, что командиры одной из бригад не предупредили "соседей", а потом "уже стало поздно".

"Ситуация такова, что подразделения в районе села Лысовка, Сухой Яр и Новопавловка заблокированы. Это самые глубокие окраины Покровска, где в частности наши войска 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада более года держат позиции", — сообщила Кириенко-Меринова 30 октября в Facebook.

В то же время ВС РФ просачиваются в район села Гришино выше города и перекрывают трассу в сторону Павлограда. Журналистка отметила, что именно так был установлен российский флаг, который вскоре сбили с помощью дрона.

"Но пехота врага там осталась", — подчеркнула она.

Покровск на карте боевых действий Фото: Deep State

По ее словам, в районе железной дороги оккупантов также "более чем достаточно". Россиян постоянно фиксируют украинские разведывательные дроны. Вражеские бойцы устанавливают минные заграждения, окопаются и занимают оборону.

"Враг зашел в Покровск сквозь расчеты 32 ОМБр. Наверное командиры снова вовремя не сказали правду соседям. А потом, когда "течение" вражеской пехоты было не остановить, уже стало поздно", — отметила Кириенко-Меринова.

Она сообщила, что ВС РФ пытаются разделить город на две части, и ситуация "выглядит более чем критично" для Покровска и Мирнограда, где отбивали российские ДРГ. В то же время заявление президента РФ Владимира Путина о том, что город почти полностью захвачен, корреспондентка опровергла.

"Это не правда. Часть города — еще не весь город. Надеемся на правильные решения", — добавила она.

Что говорят в Генштабе

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорилось, что в течение суток на Покровском направлении остановили 55 штурмовых действий врага. Украинские силы держали оборону в районе самого Покровска и города Мирноград, а также населенных пунктов Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Балаган, Лисовка, Филиал, Кучеров Яр и Дачное.

Карта боевых действий на Покровском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, аналитики DeepState вечером 29 октября информировали, что российские штурмовые группы пытаются закрепиться в нескольких районах Покровска. Оккупанты просачиваются в жилые кварталы мелкими подразделениями и накапливают силы без активных боев.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев предупредил, что россияне придумали новую тактику "малых котлов" и применяют ее даже в самом Покровске. Однако, по мнению специалиста, этот замысел ошибочен, ведь у ВСУ налажена логистика с помощью дронов.