"Підрозділи заблоковані": воєнкорка заявила про "більш ніж критичну" ситуацію в Покровську

Воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що українська піхота лишилася позаду окупантів, які просочились у Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "вже стало пізно".

"Ситуація така, що підрозділи в районі села Лисівка, Сухий Яр та Новопавлівка заблоковані. Це найглибші околиці Покровська, де зокрема наші війська 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада понад рік тримають позиції", — повідомила Кирієнко-Мерінова 30 жовтня у Facebook.

В той самий час ЗС РФ просочуються в район села Гришине вище міста й перекривають трасу в бік Павлограда. Журналістка наголосила, що саме так був встановлений російський прапор, який невдовзі збили за допомогою дрона.

"Але піхота ворога там лишилась", — підкреслила вона.

Покровськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

З її слів, у районі залізниці окупантів також "більше ніж достатньо". Росіян постійно фіксують українські розвідувальні дрони. Ворожі бійці встановлюють мінні загородження, окопуються і займають оборону.

Відео дня

"Ворог зайшов у Покровськ крізь розрахунки 32 ОМБр. Напевне командири знову вчасно не сказали правду сусідам. А потім, коли "течію" ворожої піхоти було не спинити, вже стало пізно", — зазначила Кирієнко-Мерінова.

Вона повідомила, що ЗС РФ намагаються розділити місто на дві частини, і ситуація "виглядає більш ніж критично" для Покровська і Мирнограду, де відбивали російські ДРГ. Водночас заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що місто майже повністю захоплене, кореспондентка спростувала.

"Це не правда. Частина міста — ще не все місто. Сподіваємось на правильні рішення", — додала вона.

Що кажуть у Генштабі

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йшлося, що протягом доби на Покровському напрямку зупинили 55 штурмових дій ворога. Українські сили тримали оборону в районі самого Покровська і міста Мирноград, а також населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Балаган, Лисівка, Філія, Кучерів Яр і Дачне.

Мапа бойових дій на Покровському напрямку Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, аналітики DeepState ввечері 29 жовтня інформували, що російські штурмові групи намагаються закріпитися у кількох районах Покровська. Окупанти просочуються у житлові квартали дрібними підрозділами й накопичують сили без активних боїв.

Воєнний експерт Дмитро Снєгирьов попередив, що росіяни вигадали нову тактику "малих котлів" і застосовують її навіть у самому Покровську. Однак, на думку фахівця, цей задум хибний, адже у ЗСУ налагоджена логістика за допомогою дронів.