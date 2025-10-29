"Ситуація в місті складна": штурмові групи РФ намагаються закріпитися у Покровську, — DeepState

ЗСУ утримують позиції у Покровську, де російські штурмові групи намагаються закріпитися у кількох районах міста. Ситуація залишається напруженою, адже противник продовжує дрібними підрозділами просочуватися у житлові квартали та накопичувати сили без активних бойових зіткнень.

Як повідомляють аналітики проєкту DeepState, станом на 18:00 29 жовтня у Покровську зберігається складна оперативна обстановка. Російські війська намагаються зберегти темп просування, відправляючи в місто невеликі групи піхоти — щонайменше по 5–6 осіб, інколи до 10. Зафіксовано значну кількість ворожої живої сили в східних і північних районах міста, а частина підрозділів намагалася просунутися в напрямку Гришиного.

При цьому українські сили оборони продовжують утримувати ключові позиції, зокрема і в південній частині Покровська. Тому місто залишається переважно у так званій "сірій зоні" — з нестабільним контролем і динамічними змінами лінії зіткнення.

За словами єгерів та десантників, російські підрозділи намагаються уникати відкритих боїв, віддаючи перевагу прихованому пересуванню та накопиченню сил. У північних кварталах українські підрозділи проводили поступову зачистку вулиць, однак після її завершення противник знову повертався до тих самих районів, переміщаючись між вулицями та укриттями.

Сили оборони зазначають, що ефективно протидіяти таким маневрам без значного резерву піхоти можливо переважно за допомогою ударних дронів. Водночас цей спосіб має обмеження, зокрема залежність від погодних умов. Російські війська, за даними аналітиків, усвідомлюють ситуацію та намагаються скористатися розривами у бойових порядках українських сил.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 29 жовтня — що кажуть у Генштабі

Варто зауважити, що за інформацією Генштабу станом на 22:00 29 жовтня, на Покровському напрямку російські війська протягом дня здійснили 47 штурмових і наступальних дій у районах Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровська. Бої тривають у трьох локаціях. Зокрема, українські військові знищили 58 окупантів, дві одиниці техніки та шість безпілотників, пошкодили артилерію, одного ворога взято в полон.

Просування ворога на Покровському напрямку - карта DeepState Фото: Скриншот

На інших напрямках ситуація також складна. Так, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили кілька атак і захистили населені пункти від авіаударів і обстрілів. Натомість на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагався просунутися, але українські підрозділи утримали позиції та тривають бої. Окрім цього, на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках ворог теж намагався вклинитися, проте українські війська стримали атаки.

Нагадаємо, що командування Збройних сил України розробило план можливого відступу підрозділів із Покровська. Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, наразі неможливо відкидати жодного розвитку подій, адже ворог зосередив у районі міста значні сили.

Крім того, Фокус повідомляв, що вранці 29 жовтня російські окупанти підняли свій прапор у Покровську на Донеччині, але вже через годину українські захисники успішно знищили цей символ.